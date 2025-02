Desemprego em queda: Pernambuco alcança menor percentual de desocupação em dez anos

A- A+

Pernambuco registrou maior queda do número de desempregados desde 2015, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada nesta sexta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A marca se refere ao fechamento de 2024, quando o Estado apresentou 10,8% de perda da força de trabalho, apresentando redução no comparativo com o ano anterior, quando o índice caiu para 13,4%.

Nos últimos dois anos, o panorama também é positivo, já que a análise apresentou a saída de 151 mil pernambucanos da situação de desemprego, representando um decremento de 25% de cidadãos sem ocupação. Desde o início da atual gestão do Governo do Estado, houve uma queda de 5,1 pontos percentuais na média de desemprego do período.

Ocupação

Na perspectiva de pessoas com ocupação remunerada, o aumento foi de 3 milhões e 667 mil no 1º trimestre de 2023 para 3 milhões e 960 mil trabalhadores no 4º trimestre de 2024. Os números representam um aumento de 293 mil pessoas com emprego formal ou informal desde o início da gestão, que significa um crescimento de 8%.

Sobre o rendimento médio dos pernambucanos, os níveis também apresentaram crescimento, atingindo R$ 2.511 no último trimestre — um aumento de 16% (R$ 347 a mais) em relação ao mesmo período de 2023. Na comparação com o primeiro trimestre do ano, o avanço foi de 7,5% (R$ 176 a mais).

Segundo a governadora Raquel Lyra, a gestão tem investindo em frentes para ampliar os postos de trabalho em Pernambuco.

“Buscamos atrair novas empresas e indústrias com a melhoria do ambiente de negócios, além de oferecermos programas de qualificação, como o Qualifica PE, e a expansão da Casa do Trabalhador em parceria com o governo federal. Mas não vamos parar, vamos garantir mais obras, mais indústrias para o Estado, gerando emprego e renda”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Veja também