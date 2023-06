Desemprego fica em 8,3% em maio e taxa de subutilização chega a 18,5%

A- A+

A taxa de desocupação no Brasil recuou no mês de maio e chegou a 8,3%, como esperavam analistas. Enquanto 9,1 milhões de brasileiros buscavam por uma vaga em abril, agora são 8,9 milhões de desempregados. Mas o número de trabalhadores ocupados, de 98,4 milhões, se manteve no mesmo patamar, o que pode ser um indicativo de que as pessoas estão deixando de procurar emprego.

Comparado ao trimestre encerrado no mês de abril, houve diminuição ante os 8,5% de desocupados levantados anteriormente. Os dados constam na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada nesta sexta pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE).



Outra queda importante foi dos dados de subutilização da força de trabalho, que estimam quantas pessoas poderiam trabalhar mais horas do que trabalham atualmente. Houve um recuo de 3,7 pontos percentuais em relação ao trimestre encerrado em maio de 2022.

