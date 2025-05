Desemprego fica estável em 6,6% em abril, aponta IBGE

A- A+

Leia também

• Ouro fecha em queda com cautela antes da ata do Fed e dados de inflação dos EUA

• Faturamento de editoras de livros cresce menos que inflação em 2024

• Tarifas e inflação estão refletindo no sentimento do consumidor nos EUA, diz membro do Fed

A taxa de desemprego no país ficou em 6,6% no trimestre encerrado em abril, conforme os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE.

Analistas do mercado financeiro projetavam que o desemprego ficasse em 6,9% no período, segundo mediana das projeções reunidas pela Bloomberg. As apostas iam de 6,87% a 7,1%. No trimestre encerrado em janeiro, que serve de comparação, o desemprego estava em 6,5%.

O que vem por aí

A expectativa dos economistas é que o mercado de trabalho perca ritmo conforme a economia desacelere, já que os juros estão elevados e a confiança dos consumidores está em nível baixo, segundo o FGV Ibre. Mas esse cenário, além de ser esperado que aconteça de forma gradual, tem sido mais lento.

"O mercado de trabalho vem dando sinais de resiliência, especialmente nas vagas formais que continuam avançando em 2025, mas as expectativas dos empresários ainda são de desaceleração nos próximos meses", avaliou Rodolpho Tobler, em comentário.

Veja também