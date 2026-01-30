A- A+

BRASIL Desemprego no Brasil cai para 5,1% em dezembro e renova mínima histórica Renda média bate recorde na comparação anual, chegando a R$ 3.560 antes os R$ 3.368 de 2024

A taxa de desemprego caiu mais uma vez no Brasil, chegando a 5,1%, o menor patamar já alcançado desde o início da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua), em 2012. O número, que representa um mercado de trabalho ainda resiliente, apesar do nível elevado da taxa de juros, veio em linha com o esperado pelos analistas de mercado.

Com o resultado, divulgado pelo IBGE nesta sexta-feira, a taxa anual de desocupação chegou a 5,6% em 2025, renovando o recorde de 2024, quando tinha chegado em 6,6%.

A população ocupada também bateu recorde, chegando a 103 milhões de pessoas no trimestre encerrado em dezembro ante 101,3 milhões em 2024, enquanto 5,5 milhões de pessoas tentavam encontrar um emprego.

"Importante registrar que a queda da desocupação não foi provocada por aumento da subutilização da força de trabalho ou do desalento, reduzindo a pressão por trabalho. A trajetória de queda da taxa de desocupação em 2025 foi sustentada pela expansão da ocupação, principalmente nas atividades de serviços", destacou a coordenadora da Pnad, Adriana Beringuy.

A renda média da população ficou em R$ 3.560, se mantendo estável ante o trimestre encerrado em novembro (R$ 3.574), mas bateu recorde na comparação anual, ficando acima dos R$ 3.368 registrados em 2024.

Veja também