A- A+

EMPREGO Desemprego no Brasil fica em 5,4% em janeiro Alta na taxa é a primeira desde março do ano passado e foi influenciada por fatores sazonais

A taxa de desemprego iniciou o ano de 2026 subindo para 5,4% em janeiro, após fechar o ano em 5,1% — o menor nível já registrado na série histórica, iniciada em 2012.

O número faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira (5) e veio em linha com o esperado por analistas de mercado.

Segundo economistas, uma desaceleração no ritmo dos empregos já é sazonalmente esperada em janeiro, uma vez que os contratos temporários de fim de ano costumam se encerrar.

Ainda assim, a renda bateu um novo recorde, chegando ao maior patamar da série, com rendimento real habitual em R$ 3.652. A massa de rendimento (R$ 370,3 bilhões) também bateu recorde, cresceu 2,9% no trimestre (mais R$ 10,5 bilhões) e 7,3% (mais R$ 25,1 bilhões) no ano.

Veja também