AMÉRICA DO NORTE Desemprego nos EUA cai para 3,4%, menor taxa em mais de meio século Geração de vagas e salários avançam, desafiando as previsões de recessão

Os empregadores nos Estados Unidos criaram mais empregos em janeiro do que o esperado, enquanto a taxa de desemprego caiu para seu nível mais baixo em 53 anos, desafiando as previsões de recessão e aumentando a pressão sobre o Federal Reserve que mantém sua campanha de aperto monetário, apesar de o banco central americano ter desacelerado seu ritmo de aumentos de juros na quarta-feira.

Sem contar o setor agrícola, foram criadas 517.000 vagas no mês passado, após um aumento revisado para cima de 260.000 em dezembro, mostrou um relatório do Departamento do Trabalho nesta sexta-feira. Já a taxa de desemprego caiu para 3,4%, a mais baixa desde maio de 1969, enquanto o salário médio por hora cresceu a um ritmo constante.

As contratações superaram todas as estimativas dos analistas. A mediana das estimativas dos economistas consultados pela Bloomberg apontava para um aumento de 188 mil na folha de pagamento e um aumento da taxa de desemprego para 3,6%

As contratações foram amplas em todos os setores, lideradas por lazer e hotelaria, serviços profissionais e empresariais e assistência médica. O emprego no governo aumentou mais desde julho, o que refletiu o retorno dos trabalhadores da Universidade da Califórnia após o fim da greve.

O mercado de trabalho está se mostrando resiliente, apesar do aumento dos custos de empréstimos, uma retração na demanda do consumidor, demissões crescentes e uma perspectiva econômica incerta em geral. A demanda por trabalhadores continua

Essa tem sido uma frustração importante para o Fed, delineada pelo presidente Jerome Powell na quarta-feira, depois que o banco central americano desacelerou seu ritmo de aumentos de juros para um quarto de ponto. Com a decisão, agora os juros estão na faixa entre 4,5% e 4,75%, maior nível desde 2007.

Mesmo assim, Powell expressou otimismo de que as autoridades ainda podem realizar o chamado pouso suave, no qual eles reprimem a inflação sem tirar milhões de pessoas do mercado de trabalho. Para fazer isso, o Fed disse que é fundamental aliviar os ganhos salariais.

O relatório de empregos mostrou que o salário médio por hora aumentou 0,3% em relação a dezembro e 4,4% em relação ao ano anterior. Isso é um alívio em relação ao mês anterior, que foi revisado para cima. Ao mesmo tempo, a semana média de trabalho aumentou para 34,7 horas, a maior desde março.

Outras medidas mostraram moderação do crescimento salarial, como o índice de custo do emprego e os custos unitários do trabalho divulgados no início desta semana.

“Um relatório de empregos incrivelmente forte levanta sérias dúvidas sobre a economia entrando em recessão e o Fed encerrando seu ciclo de aperto nesta primavera”, disse Sal Guatieri, economista sênior da BMO Capital Markets, em nota.

O desempenho surpreendente dos dados do relatório de empregos se refletiu em um aumento de 1,5% em um indicador que inclui folhas de pagamento, horas trabalhadas e ganhos por hora. Isso marcou o maior avanço mensal desde 2020 e sugere poder de compra suficiente para os trabalhadores americanos daqui para frente.

