A- A+

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Desemprego sobe para 6,1%, mas é a menor taxa já registrada em um mês e março Resultado, que veio em linha com o esperado por analistas de mercado, marca primeira vez que a desocupação ultrapassa os 6% em 10 meses

O percentual de pessoas desempregadas no Brasil subiu para 6,1% no trimestre encerrado em março, após alcançar 5,8% em fevereiro. Mesmo com a alta, o número continua surpreendendo, já que é a menor taxa já registrada em um mês e março desde o início da série histórica, iniciada em 2012. No entanto, essa é a primeira vez que a desocupação ultrapassa os 6% em 10 meses, desde em maio de 2025.

Os números fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira.

O resultado veio em linha com o esperado por analistas de mercado, que projetavam alta de 6,1%, segundo mediana calculada pela Bloomberg.

Economistas já vinham prevendo uma desaceleração do mercado de trabalho para o início de 2026, após o desemprego chegar ao seu menor nível da história no final do ano anterior. Isso porque os efeitos da elevada taxa de juros já começam a frear a economia e impactar também nos empregos.

Veja também