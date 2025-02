Desemprego sobe para 6,5% em janeiro, aponta IBGE

A- A+

A taxa de desemprego no Brasil subiu para 6,5% no trimestre encerrado em janeiro, após encerrar 2024 com o menor patamar de desocupação desde o início da série histórica, em 2012.



O número veio em linha com o esperado pelos analistas, que projetavam taxa de 6,6%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, e foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE.

Pnad x Caged

Novos números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foram divulgados nesta quarta-feira. Os dados mostraram que 137.303 vagas formais de emprego com carteira assinada foram criadas em janeiro.

Tanto a pesquisa do Caged quanto a do IBGE mensuram o emprego, mas suas metodologias são diferentes. A do Caged só traz informações sobre trabalho com carteira assinada, com base no que as empresas informam ao ministério. Os dados são mensais.

Já a Pnad traz informações sobre trabalhadores formais e informais. A pesquisa é divulgada mensalmente, mas traz informações trimestrais. A coleta de dados é feita em 210 mil domicílios espalhados por 3.500 municípios, em todo o país.

