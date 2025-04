Desemprego sobe para 7% em março, menor taxa da série histórica para o mês; renda bate recorde

A- A+

A taxa de desemprego no Brasil subiu para 7% no trimestre encerrado em março, em linha com o esperado pelos analistas, após registrar 6,8% nos três meses até fevereiro. Esse é o menor número para o mês desde o início da série histórica, iniciada em 2012. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, e foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE.

Mesmo com a inflação acima da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CNM), o rendimento médio das famílias alcançou mais uma vez o maior patamar da série histórica, após já ter registrado recorde em fevereiro, chegando a R$ 3.410, com alta de 1,2% no trimestre e de 4,0% na comparação anual.

Nos últimos meses, especialistas vêm alertando que se espera uma desaceleração no mercado de trabalho ao longo deste ano, em parte devido à atuação da política de juros do BC. Após fechar 2024 com patamar recorde de desocupação, o desemprego subiu em janeiro e fevereiro.

Veja também