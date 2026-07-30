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Pesquisa Desemprego volta a cair e é o menor da série histórica para o mês de junho: 5,4% Renda recua pelo terceiro mês consecutivo

A taxa de desemprego do Brasil chegou a 5,4% no trimestre encerrado em junho deste ano, após registrar 5,6% em maio. O número, divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE, veio em linha com o esperado por analistas de mercado e é o menor já registrado para um mês de junho.

No trimestre móvel anterior, encerrado em março, a taxa havia sido de 6,1%. Com isso, a população desocupada chegou a 5,9 milhões, em uma queda de 10,9% frente a esses três meses anteriores. Já em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, quando os desempregados eram 6,3 milhões, houve queda de 6,3%, o equivalente a uma redução de 392 mil pessoas desocupadas na força de trabalho.

Por outro lado, a população ocupada (103,1 milhões) apresentou aumento de 1,1%. Em relação ao período de abril a junho de 2025, o indicador apresentou variação positiva (0,7%), quando havia no Brasil 102,3 milhões de pessoas ocupadas, representando um adicional de 742 mil pessoas.

A renda, no entanto, recua pelo terceiro mês seguido, chegando a R$ 3.738.

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