A- A+

dívidas Desenrola 2.0 é lançado nesta segunda (4) para renegociar dívidas e aliviar endividamento Nova fase do programa amplia alcance, prevê descontos de até 90%, uso do FGTS e mira dívidas com juros altos; economista aponta alívio no curto prazo, mas alerta para limites estruturais

O governo governo federal lança hoje uma nova fase do programa Desenrola Brasil, com o objetivo de reduzir o nível de endividamento das famílias brasileiras. A iniciativa amplia o alcance da política de renegociação de dívidas, incluindo débitos como cartão de crédito, cheque especial, crédito rotativo, crédito pessoal e contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Com a reformulação, apelidada de “Desenrola 2.0”, devem ser oferecidos com programa juros de até 1,99% ao mês e descontos que podem chegar a 90% sobre o valor devido. O lançamento ocorre em um cenário de alto endividamento no país.

Dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) indicam que 80,4% das famílias brasileiras estavam endividadas em março, o maior percentual da série histórica da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic). Atualmente, cerca de 81,7 milhões de brasileiros estão inadimplentes, segundo a Serasa.

Para o economista Sandro Prado, o programa chega em um momento crítico. “O endividamento das famílias atingiu um patamar extremamente elevado, com impacto direto sobre o consumo e a economia. A inadimplência gera um travamento do sistema de crédito e impede que a melhora dos indicadores macroeconômicos seja percebida no dia a dia das famílias”, afirmou ele.

Articulação

A reformulação do programa foi articulada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, que assumiu o cargo após a saída de Fernando Haddad. Diferentemente de políticas baseadas em recursos diretos do Tesouro Nacional, o Desenrola 2.0 opera por meio de garantias públicas. Na prática, o governo oferece respaldo às instituições financeiras, que passam a conceder descontos e condições facilitadas de pagamento. Caso haja inadimplência, o risco é parcialmente coberto por essas garantias.

Em relação à versão original, o novo programa amplia o alcance e o público, deixando de ser uma medida emergencial focada em dívidas menores e população de baixa renda para incluir mais perfis de devedores e mecanismos de negociação mais complexos.

O Desenrola 2.0 prevê descontos entre 20% e 90% sobre os valores em aberto. Um dos principais diferenciais é a possibilidade de utilização de até 20% do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGY) para a quitação de dívidas.

A iniciativa tem como foco dívidas com juros mais elevados, como cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal. Nesta fase inicial, o programa será voltado às famílias, com previsão de expansão, em etapas posteriores, para trabalhadores informais e pequenas empresas.

Para o economista, o foco nessas modalidades é acertado, mas a efetividade do programa depende do comportamento das famílias. “A eficácia depende da capacidade futura de pagamento. Sem mudança no comportamento financeiro, há risco de reendividamento.”

Sobre o uso do FGTS, Prado faz um alerta. “Há um conflito entre curto e longo prazo. O trabalhador melhora sua situação imediata, mas abre mão de uma reserva de proteção social. É uma medida que deve ser vista com cautela, não como solução estrutural”, destacou.

A restrição ao uso de plataformas de apostas por um ano para quem aderir ao programa também é vista como positiva por ele. “As apostas têm potencial de comprometer renda e agravar o endividamento, especialmente entre os mais vulneráveis. É uma medida correta diante do avanço desse tipo de atividade no país”, avaliou.

Veja também