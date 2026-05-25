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desenrola brasil Desenrola 2.0: FGTS para quitar dívidas vai suspender saque-aniversário e terá "fila"; entenda Trabalhadores já podem usar saldo do Fundo de Garantia para renegociar débitos. Mas haverá limite de dotação e quem pedir depois pode não ser atendido

A partir desta segunda-feira, dia 25 de maio, os trabalhadores poderão usar parte de seu saldo no FGTS para pagar dívidas do novo Desenrola Brasil. Mas quem optar por essa modalidade terá suspenso, temporariamente, o acesso ao saque-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o trabalhador não poderá fazer saque-aniversário nem operações de crédito de antecipações nesta modalidade até que haja a recomposição do valor utilizado na conta do fundo.

Por exemplo: se um trabalhador tem um saldo de R$ 10 mil e usar R$ 1 mil no pagamento de dívida, ele só poderá voltar ao saque-aniversário quando seu saldo no FGTS voltar aos R$ 10 mil iniciais.

O saque-aniversário do FGTS permite ao trabalhador realizar o saque de parte do saldo de sua conta do FGTS, anualmente, no mês de seu aniversário. A adesão é opcional. Quem não opta pela adesão permanece na sistemática padrão em que o trabalhador ingressa no FGTS, que é o saque-rescisão.

Limite de dotação

Além disso, quem quiser usar o FGTS deve pedir logo esta modalidade. Isso porque o limite autorizado pelo governo para que recursos do Fundo sejam destinados a essa finalidade é de R$ 8,2 bilhões.

Este teto foi definido para assegurar a sustentabilidade das contas do FGTS e, se for alcançado, os interessados que fizerem a solicitação após este patamar ser alcançado não serão atendidos.

FGTS no Desenrola

Para realizar a renegociação de dívidas com uso do FGTS, os trabalhadores irão autorizar, diretamente no aplicativo FGTS, as instituições financeiras de seu relacionamento a realizarem consultas e utilizarem os recursos disponíveis.

A renegociação efetivamente terá dinâmica semelhante à que já ocorre em outras operações bancárias com uso de recursos do fundo, ou seja, sem necessidade de encaminhamento do trabalhador às agências da Caixa.

Como usar

Para renegociar suas dívidas, o trabalhador, primeiramente, deve entrar no app FGTS para autorizar as instituições financeiras a consultar e utilizar os recursos de sua conta para liquidação ou amortização de dívidas no âmbito do Novo Desenrola Brasil, e a enviar informações sobre sua dívida à Caixa.

A partir de hoje, instituições, poderão comunicar à Caixa o valor necessário para o pagamento.

Após receber a informação, a Caixa, agente operador do FGTS, repassa diretamente à instituição financeira o valor indicado.

O repasse dos valores do FGTS para pagamento das dívidas obedecerá a ordem cronológica do recebimento das informações enviadas pelas instituições à Caixa.

O Desenrola foi desenhado para aqueles com renda de até cinco (R$ 8.105,00) e dívidas no cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoa

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