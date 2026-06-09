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BRASIL Desenrola 2.0 renegociou dívidas de 6 milhões de pessoas, diz ministro da Fazenda Segundo Dario, 4 milhões já tiveram as dívidas quitadas por renegociação do programa

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira que o programa Desenrola Brasil renegociou dívidas de 6 milhões de pessoas. Segundo o ministro, a expectativa é alcançar até 10 milhões de negociações até junho.

Em entrevista ao site Uol, Dario apresentou um balanço da nova rodada de renegociação de dívidas lançada pelo governo, que vai até agosto. Segundo ele, deste total, 4 milhões de pessoas já quitaram suas dívidas.

— Hoje nesta manhã temos mais de 6 milhões de pessoas e famílias beneficiadas pelo novo Desenrola. Fizemos agora o Desenrola, 6 milhões de famílias beneficiadas nos primeiros dias, vai ser uma mobilização nacional até o dia 2 de agosto. Quatro milhões de pessoas já estão desnegativadas, 1,1 milhão já pagaram à vista a sua dívida com desconto de mais de 80% na média, já liquidaram, estão aptas a trocar seu carro, comprar eletrodoméstico. Outros 1,7 milhão foram renegociadas — detalhou.

Lançado no início do mês, o novo programa de renegociação de dívidas do governo tem seu foco principal nas famílias. Consumidores que ganham até cinco salários mínimos (R$ 8.105) poderão renegociar, diretamente com os bancos, dívidas de cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal sem garantia.





— Acho que muito em breve, ainda em junho, a gente chega em 10 milhões de pessoas — disse Dario.

No último balanço apresentado na semana passada, a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, informou que o programa havia renegociado um total de R$ 20 bilhões em dívidas. Com descontos que chegam até 85%, dívida recuou de R$ 20 bilhões para R$ 2,7 bilhões.

No final de março, foi disponibilizado o uso do FGTS para pagar as dívidas. Será possível o saque de até R$ 1 mil por titular ou 20% do saldo disponível nas contas de FGTS, o que for maior.

Além do programa para as famílias, o pacote de renegociação de dívidas também inclui ações para micro e pequenas empresas, inclusive microempreendedores individuais, para estudantes com empréstimos do Fies e para produtores rurais. A renegociação para estudantes do Fies entrará em operação neste mês também.

Como funciona o Desenrola 2.0?

Crédito novo para pagar, com descontos, dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e que estejam atrasadas entre 90 dias e 2 anos, com cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal (CDC).

A dívida renegociada terá:

Descontos entre 30 a 90%;

Taxa de juro máxima de 1,99% ao mês;

Até 48 meses de prazo;

Prazo de até 35 dias para pagamento da primeira parcela;

Limite da nova dívida (após descontos) até R$ 15 mil por pessoa, por instituição financeira;

Garantia do FGO.

Para entrarem no Desenrola, as pessoas devem procurar os canais oficiais dos bancos.

Quem pode participar do Desenrola 2.0?

Brasileiros com renda até 5 salários-mínimos (R$ 8.105).

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