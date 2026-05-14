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RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS Desenrola 2.0: uso do FGTS para pagar dívidas estará disponível a partir de 25 de maio No dia seguinte, um público extra terá acesso também ao saldo remanescendo do saque-aniversário do fundo

O governo federal informou nesta quinta-feira (14) que o uso do FGTS para o pagamento de dívidas no Novo Desenrola Brasil estará disponível a partir do dia 25 de maio. O GLOBO antecipou que o início do pagamento ainda dependia de regras, que agora foram definidas.

Segundo o Ministério do Trabalho, será possível consultar o saldo disponível para renegociação a partir do dia 25. Após a consulta, os bancos terão um prazo de 30 dias para formalizar contrato com a Caixa, que fará a transferência do valor diretamente à instituição financeira para o pagamento da dívida.

Os trabalhadores poderão usar até 20% do saldo do FGTS, ou até R$ 1 mil — prevalecendo o maior valor — para amortização ou quitação de dívidas em atraso.

A estimativa é de que até R$ 8,2 bilhões do FGTS possam ser utilizados para renegociação do Novo Desenrola Brasil.

No dia 26, um público adicional de 10,5 milhões receberá em suas contas os valores complementares, via saque-aniversário para trabalhadores que foram demitidos sem justa causa entre 2020 e 2025.

Nesse caso, será liberado um desbloqueio adicional estimado em R$ 8,4 bilhões, com depósito automático nas contas cadastradas no aplicativo do FGTS.

“Permanecerão bloqueados apenas os valores vinculados a operações de antecipação do saque-aniversário contratadas junto às instituições financeiras, conforme as condições previstas em cada contrato”, diz o Ministério do Trabalho.

No anúncio, o governo afirma que a Caixa está finalizando processo de integração dos sistemas, iniciando testes operacionais. Anunciado no início do mês, o uso do FGTS para renegociação de dívidas demanda uma burocracia maior do que o programa para pessoas físicas.

Além disso, havia uma preocupação da equipe técnica do governo de que a medida afetasse o fluxo de caixa do FGTS, se a demanda pelo uso do dinheiro para pagar dívida se confirmar.

Para evitar problemas, foi proposto um calendário de três meses: agosto, setembro e outubro para a saída dos recursos das contas.

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