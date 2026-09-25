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renegociação de dívidas Desenrola 3.0 mira R$ 150 bilhões em dívidas; veja como vai funcionar Governo federal prevê gastar R$ 15 bilhões com novo programa

O Desenrola 3.0, anunciado nesta sexta-feira pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, mira acabar com R$ 150 bilhões em dívidas das famílias brasileiras.

A proposta é que a União compre com desconto elevado as dívidas das instituições financeiras credoras.

Segundo apresentação do governo, a expectativa é comprar essas dívidas dos credores com deságio de 90% – ou seja, a União gastaria R$ 15 bilhões com o programa.

A terceira edição do Desenrola foi antecipada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, ao jornal Extra.

As dívidas elegíveis são de cartão de crédito rotativo e parcela e de crédito pessoal sem consignação em folha, ambas com atraso de 2 a 4,5 anos.

O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, também disse que as dívidas serão de até R$ 10 mil.

Esse saldo é estimado pelo governo em R$ 300 bilhões, mas o resultado esperado é alcançar 50% das dívidas elegíveis.

A apresentação afirma que o objetivo do programa é a "aquisição e reestruturação de dívidas de pessoas físicas com instituições financeiras, com a finalidade de reduzir o comprometimento da renda das famílias e conter superendividamento".

A expectativa do governo é fazer um leilão da compra de carteiras de crédito das instituições financeiras pela União em novembro deste ano.

A operação será realizada pelo Tesouro Nacional ou por uma instituição financeira federal. O repasse obtido no leilão será repassado para as famílias.

— Estamos propondo nessa nova modalidade do programa (Desenrola) que o Estado entre comprando essas dívidas e alcance 50% do total dessas dívidas bancárias. Estamos falando de limpar dessa carteira R$150 bilhões em dívidas. É muito forte, muito potente para que essas famílias possam recomeçar — disse Moretti.

O Desenrola 3.0 foi lançado menos de um mês depois do encerramento da segunda versão do programa de renegociação de dívidas.

Na última edição, o governo mirou dívidas de cartão, cheque especial e crédito pessoal com atraso de 90 dias a 2 anos. A renegociação, no entanto, foi feita diretamente entre os devedores e as instituições financeiras, com regras de desconto mínimo.

Conforme mostrou o Globo, cerca de 30% das operações renegociadas por meio de novo parcelamento já tinham parcelas em aberto em setembro.

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