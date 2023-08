A- A+

BRASIL Desenrola: 4,8 milhões já foram "desnegativados" e R$ 5,4 bilhões em dívidas renegociados De acordo com a Federação Brasileira dos Bancos, houve salto de mais de 100% de renegociações na terceira semana do programa

Em três semanas de vigência, o programa Desenrola Brasil já renegociou R$ 5,4 bilhões em dívidas com os bancos. O balanço parcial divulgado nesta segunsa pela Federação Brasiliera dos Bancos (Febraban) mostra que o número de contratos renegociados se aprocima de 1 milhão. Pelo menos 4,8 milhões de clientes que tinham dívidas bancárias de até R$ 100 já foram 'desnegativados'.

De acordo com a Febraban, o programa, que foi concebido pelo governo federal em parceria com os bancos para destravar o consumo e estimular a economia, deu um salto em relação às duas semana anteriores, na chamada faixa 2 (pessoas com renda de dois salários mínimos - R$ 2.640 até R$ 20 mil por mês).

Nessa faixa, devem ser beneficiadas 30 milhões de brasileiros. Trata-se deum aumento de 116% em relação aos R$ 2,5 bilhões que havia sido repactuados nos primeiros 15 dias do Desenrola. O balanço não inclui baixas de registros de outros credores não bancários.

A expectativa do governo é que ao final do programa (que vai beneficiar outras faixas de renda) pelo menos 70 milhões de pessoas sejam atingidas. O projeto é uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O número de contratos de dívidas negociados até a terceira semana chegou a 905 mil, mais que duas vezes os 400 mil contratos verificados até o dia 30 de julho, segundo a Febraban. A adesão ao programa irá até o dia 31 de dezembro.



“Essa adesão expressiva da população ao Desenrola comprova o interesse da sociedade e das famílias brasileiras em regularizar sua situação econômica e o acerto desta ação do governo e dos bancos”, avalia o presidente da Febraban, Isaac Sidney.

A Febraban esclarece que cada banco tem sua estratégia de negócio, adotando políticas próprias para adesão ao Programa. As condições para renegociação das dívidas, nessa etapa, serão diferenciadas e caberá a cada instituição financeira, que aderir ao programa, defini-la.

