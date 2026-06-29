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DÍVIDAS Desenrola Adimplentes deve atender entre 200 mil e 500 mil pessoas, diz ministro Rogério Ceron afirmou que há uma "sinalização positiva do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal de que vão ofertar essas linhas"

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, afirmou que o Desenrola Adimplentes atenderá de 200 mil a 500 mil pessoas. Também afirmou que o Fies Empreendedor deve atingir "algo em torno de 100 mil beneficiários".

"Nossa estimativa é algo entre 200 mil e 500 mil pessoas que serão atendidas (pelo Desenrola Adimplentes), o que significa beneficiar quase meio milhão de famílias. É extremamente relevante para esse público que hoje acaba tendo um custo até cinco vezes maior do que nós estamos buscando oferecer aqui com essa linha. E o Fies Empreendedor também podendo chegar a algo em torno de 100 mil beneficiados. Vamos observar a demanda ao longo do tempo, mas acho que é uma estimativa razoável", disse o secretário-executivo em entrevista coletiva à imprensa após o anúncio dos programas.

Ceron afirmou que há uma "sinalização positiva do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal de que vão ofertar essas linhas" do Desenrola Adimplentes e do Fies Empreendedor. "Cada instituição financeira, as privadas, vai, a partir de agora, saber o desenho final do programa", declarou.

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda disse que os clientes de instituições que não ofereçam linhas do Desenrola Adimplentes poderão consultar instituições financeiras que atendam pelo programa, fazer a análise de risco de crédito e migrar suas operações, tomando o crédito nessa instituição financeira.

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