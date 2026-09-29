Ter, 29 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça29/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BRASIL

Desenrola Adimplentes é prorrogado às vésperas das eleições; entenda o programa e saiba como aderir

Medida foi lançada em junho deste ano e é focada na renegociação de dívidas de trabalhadores informais

Reportar Erro
Cerimônia de Anúncio do Desenrola Adimplentes, em junho deste ano, no Palácio do Planalto, em BrasíliaCerimônia de Anúncio do Desenrola Adimplentes, em junho deste ano, no Palácio do Planalto, em Brasília - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O prazo para adesão ao programa Desenrola Adimplentes foi prorrogado pelo governo federal por mais 30 dias. O limite original venceria na semana passada, mas foi estendido até 26 de outubro por meio da medida provisória que também lançou o Desenrola Brasil 3, nova fase do programa. A decisão ocorre em meio a uma série de medidas adotadas pelo Palácio do Planalto às vésperas do primeiro turno da eleição presidencial.

O Desenrola Adimplentes tem como objetivo dar suporte ao pagamento de dívidas de pessoas físicas com renda informal. Até R$ 15 mil em dívidas sem garantia no crédito pessoal podem ser renegociados com juros de até 1,99% ao mês. Em média, esse tipo de operação tem taxa média de 7%.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, destacou que o foco do Desenrola Adimplentes é o público de trabalhadores informais. Esses grupo de trabalhadores, via de regra, tem maior dificuldade de comprovação de renda e, por isso, fica restrito a linhas de crédito com taxas de juros persistentemente altas.

 

Leia também

• Às vésperas das eleições, governo prorroga Desenrola Adimplentes por mais 30 dias

• Novo Desenrola: Caixa e BB devem fazer cobranças dos devedores em novo programa

• Bets, Desenrola e Bolsa Família: com medidas, Orçamento de 2027 precisará de reajuste

Quem pode participar?
Podem ser incluídas operações de crédito não consignado desde que o trabalhador tenha pago pelo menos quatro parcelas e esteja em dia ou com parcelas em atraso de até 90 dias.

Como acessar o Desenrola Adimplentes?
A negociação deve ser feita diretamente com as instituições financeiras participantes. No dia 10 de agosto, o governo mudou as regras para participação de instituições financeiras a pedido do Banco do Brasil e da Caixa, agentes operadores do programa.

É possível negociar a dívida com outro banco?
Sim, desde que a pessoa seja aprovada na análise de risco de crédito da instituição financeiras participantes do programa.

Além disso, a medida prevê a possibilidade de crédito adicional de até 50% do saldo devedor, desde que a nova parcela permaneça dentro de um limite de 90% do valor da prestação original.

O prazo de pagamento poderá ser ampliado?
Sim, o prazo da nova operação será equivalente ao prazo remanescente da dívida original, com possibilidade de ampliação conforme o caso. A extensão pode chegar a até seis meses para dívidas com prazo superior a 24 meses. Essa prorrogação vai diminuindo se o prazo restante for menor.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter