No primeiro dia de renegociações de dívidas dentro do Desenrola Brasil, bancos que aderiram ao programa oferecem prazo de pagamento de até dez vezes o mínimo exigido pelo governo federal, de 12 meses. Nesta primeira fase da iniciativa, correntistas com renda de até R$ 20 mil (a faixa 2) poderão negociar diretamente com as instituições financeiras o pagamento de dívidas contraídas entre 2019 e 31 de dezembro de 2022.

Além disso, consumidores com débitos de até R$ 100 terão o nome automaticamente limpo pelos bancos. Isso não quer dizer que as dívidas serão perdoadas, mas o banco não vai inscrever o nome do devedor no cadastro de negativados. Dessa forma, na prática, o devedor volta a ter acesso a crédito.

Ao contrário do que ocorrerá em setembro na faixa 1 – formada por quem tem renda de até dois salários mínimos (R$ 2.640) ou que esteja inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e com dívidas de até R$5 mil – as condições na primeira etapa do programa não foram estabelecidas pelo governo. A única exigência é que o pagamento da dívida possa ser feito em, no mínimo, 12 parcelas.

Mas os bancos que aderiram ao programa estão oferecendo prazos mais longos. No Santander e Banco do Brasil é possível renegociar e quitar o débito em até dez anos para faixa 2 – o dobro do limite estabelecido pelo governo para a faixa 1. Já na Caixa, o prazo supera 90 meses. O Inter tem o menor tempo de pagamento entre as instituições participantes, permitindo o pagamento em até três anos.

Veja abaixo o que cada banco oferece:

Caixa

Taxa de juros: Prazo máximo de pagamento: em até 96 meses.

Quais são os descontos? De 40% a 90% para pagamento à vista.

Onde posso renegociar? Na página temática do programa no site da Caixa; no WhatsApp, pelo número 0800 104 0104; na Central de Relacionamento nos números 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (demais regiões).

Banco do Brasil

Taxa de juros: Dependem do perfil do cliente, tempo de atraso e o tipo da dívida.

Prazo máximo de pagamento: em até 120 meses.

Quais são os descontos? De até 96% para pagamentos à vista.

Onde posso renegociar? Nas agências; no aplicativo do BB; Internet Banking (nos endereços bb.com.br/renegocie, para pessoas físicas, ou bb.com.br/renegociepj, para pessoas jurídicas); Central de Relacionamento pelos números 4004-0001 (capitais) e 0800-729-0001 (demais regiões); ou no WhatsApp, enviando #renegocie para o número 61 4004-0001.

Itaú

Taxa de juros: O banco não informou.

Prazo máximo de pagamento: O banco não informou.

Quais são os descontos? De até 60% nas taxas de juros.

Onde posso renegociar? No WhatsApp (11) 4004-1144 e pelo site renegociacao.itau.com.br/.

Santander

Taxa de juros: Depende do tipo da dívida.

Prazo máximo de pagamento: Em até 120 meses.

Quais são os descontos? De até 90%, dependendo do caso.

Onde posso renegociar? Centrais de Atendimento telefônico (4004-3535 nas capitais e regiões metropolitanas e 0800-702-3535 nas demais localidades), ou no site santander.com.br/renegociacao/. No caso de dívidas de financiamentos, o canal é a página negociemais.santanderfinanciamentos.com.br/. As condições dependem do perfil do cliente.

Bradesco

Taxa de juros: Depende do tipo da dívida.

Prazo máximo de pagamento: Em até 60 meses.

Quais são os descontos? O banco não informou.

Onde posso renegociar? Nas agências, caixas eletrônicos, aplicativo, site nd-bradesco.negociedigital.com.br/ ou pelo WhatsApp, no número (11) 4858-5151.

Inter

Taxa de juros: O banco não informou.

Prazo máximo de pagamento: Em até 36 meses.

Quais são os descontos? De até 90%.

Onde posso renegociar? As renegociações serão feitas pelo portal bancointer.com.br/negocie/, pelo aplicativo ou pela Central de Atendimento, 3003-4070.

