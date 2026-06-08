A- A+

PERNAMBUCO Desenrola: BB realiza mutirão de renegociação de dívidas em Pernambuco com descontos de até 90% Agências do Banco do Brasil em Pernambuco abrem uma hora mais cedo até sexta-feira (12) para atender clientes interessados em negociar débitos com condições especiais e parcelamentos facilitados

Os pernambucanos que desejam regularizar pendências financeiras terão uma oportunidade extra nesta semana. O Banco do Brasil promove, entre esta segunda-feira (8) e a sexta-feira (12), um mutirão de renegociação de dívidas por meio do programa Novo Desenrola Brasil, iniciativa do Governo Federal voltada à recuperação financeira de pessoas físicas. A ação foi divulgada pelo superintendente de Varejo do Banco do Brasil em Pernambuco, Thiago Bandeira, durante visita à Folha de Pernambuco nesta segunda-feira (8).

Na ocasião, ele foi recebido pela vice-presidente do jornal, Mariana Costa; pelo diretor-executivo, Paulo Pugliesi; pelo diretor-operacional José Américo Lopes Gois; pela gerente de mercado da Folha, Tânia Campos; e pelo editor-chefe adjunto, Edi Souza.

O superintendente de Varejo do Banco do Brasil em Pernambuco, Thiago Bandeira, durante visita à Folha de Pernambuco nesta segunda-feira (8) | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Durante o período, as agências da instituição em Pernambuco estarão abrindo uma hora mais cedo para ampliar o atendimento aos clientes interessados em negociar débitos. A expectativa é beneficiar mais de 60 mil clientes no estado.

Segundo o executivo, o mutirão oferece condições especiais para a regularização de dívidas, com descontos que podem chegar a 90%.

“Do dia 8 ao dia 12, nossas agências estarão abertas uma hora mais cedo para que os clientes tenham um atendimento dedicado e exclusivo para acessar as condições do Desenrola. São descontos de até 90% para pagamento à vista ou a prazo. A grande novidade é que, além do público contemplado pelo Desenrola, ampliamos essas condições para outros clientes, pessoas físicas e jurídicas. Procure o Banco do Brasil e termine 2026 desenrolado”, afirmou Thiago Bandeira.

Além dos beneficiários do programa federal, o banco também estendeu as condições especiais de renegociação para outros públicos, incluindo empresas, ampliando o alcance da iniciativa no estado.



Veja também