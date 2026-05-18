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BRASIL Desenrola Brasil 2.0: Serasa e Correios firmam parceria para ampliar negociações de dívidas Com a parceria, consumidores poderão renegociar os débitos presencialmente em mais de 10 mil agências dos Correios

Com objetivo de ampliar o acesso às negociações do Novo Desenrola Brasil 2.0, Serasa e Correios anunciaram uma parceria nesta segunda-feira. Os consumidores poderão negociar as dívidas presencialmente em mais de 10 mil agências dos Correios em todo o Brasil.

A ação visa facilitar o acesso aos consumidores que preferem atendimento presencial ou encontram dificuldades no acesso aos canais digitais do programa. Segundo a Serasa, mais de 7,7 milhões de dívidas do programa Desenrola 2.0, que estão disponíveis no site de empresa, poderão ser renegociadas com descontos de até 90%.

Os Correios passam a atuar com canais presenciais, para apoio aos consumidores que desejam reorganizar a vida financeira e limpar o nome, em todo o país.

“Muitas pessoas querem negociar suas dívidas, mas ainda enfrentam obstáculos como falta de acesso digital, insegurança ou dificuldade para entender as opções disponíveis. Levar esse atendimento para as agências dos Correios é uma forma de democratizar o acesso às negociações e incentivar a retomada financeira da população”, explica a diretora da Serasa, Aline Maciel, em nota.





Como funciona o Desenrola 2.0?

Crédito novo para pagar, com descontos, dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e que estejam atrasadas entre 90 dias e 2 anos, com cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal (CDC).

A dívida renegociada terá:

Descontos entre 30 a 90%;

Taxa de juro máxima de 1,99% ao mês;

Até 48 meses de prazo;

Prazo de até 35 dias para pagamento da primeira parcela;

Limite da nova dívida (após descontos) até R$ 15 mil por pessoa, por instituição financeira;

Garantia do FGO.

Quem pode participar do Desenrola 2.0?

Brasileiros com renda até 5 salários mínimos (R$ 8.105).

Qual desconto que será aplicado no Desenrola 2.0?

Percentual vai variar de acordo com a modalidade de crédito e o tempo de atraso, confira:

Rotativo do cartão de crédito e cheque especial

Atraso de 91 a 120 dias: desconto de 40%

Atraso de 121 a 150 dias: desconto de 45%

Atraso de 151 a 180 dias: desconto de 50%

Atraso de 181 a 240 dias: desconto de 55%

Atraso de 241 a 300 dias: desconto de 70%

Atraso de 301 a 360 dias: desconto de 85%

Atraso de 1 a 2 anos: desconto de 90%

Crédito direto ao consumidor ou parcelamento do cartão de crédito

Atraso de 91 a 120 dias: desconto de 30%

Atraso de 121 a 150 dias: desconto de 35%

Atraso de 151 a 180 dias: desconto de 40%

Atraso de 181 a 240 dias: desconto de 45%

Atraso de 241 a 300 dias: desconto de 60%

Atraso de 301 a 360 dias: desconto de 75%

Atraso de 1 a 2 anos: desconto de 80%

Quais as contrapartidas de quem aderir ao Desenrola 2.0?

Para famílias

Bloqueio de CPF em casas de apostas por 12 meses.

Para instituições financeiras

Limpar o nome (desnegativar) de quem tem dívida de até R$ 100 e do crédito renegociado;

Destinar à educação financeira o equivalente a 1% do valor garantido pelo FGO;

Proibição de envio de recursos a casas de apostas via cartão de crédito, crédito parcelado, pix crédito e pix parcelado.

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