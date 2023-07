Desenrola Brasil aumenta negociações de dívidas em Pernambuco, revela pesquisa da Serasa

A- A+

Segundo os dados divulgados em coletiva de imprensa pela Serasa nesta terça-feira (25), o programa Desenrola Brasil tem gerado um impacto positivo nos índices de inadimplência em Pernambuco. Desde o lançamento do programa, o número de negociações de dívidas através dos canais de negociação registrou um aumento significativo de 89,80% em comparação com o mês anterior. Essa análise considera a fase inicial de negociações do programa, realizada entre 17 e 23 de julho.

Em Pernambuco, o levantamento revela que, por meio do Serasa Limpa Nome, uma das empresas responsáveis pela negociação de dívidas da Faixa II do programa do Governo Federal, 41.862 consumidores conseguiram regularizar sua situação financeira. No mês passado, foram registradas 22.056 negociações, comprovando o aumento.

Em relação aos descontos totais oferecidos aos pernambucanos, o diretor da Serasa, Matheus Moura, informou que os valores concedidos atingiram R$ 99.750.687,93, representando uma variação de 123,17% em comparação com períodos anteriores ao programa.

Moura explicou: "Nossa expectativa é que esse número continue a diminuir, dada a movimentação que está sendo feita em torno do tema. Já observamos que o número de desnegativações é maior do que em junho, um mês que já apresentava queda. No entanto, isso dependerá da quantidade de novos entrantes no cadastro de inadimplentes, mas mesmo assim, nossa expectativa é que a tendência seja de queda, e alguns números já mostram isso".

Contexto nacional

Durante a primeira semana do programa Desenrola Brasil, houve um crescimento de 62% no número de negociações realizadas com bancos, segundo os dados apresentados. O montante de descontos concedidos pelas instituições financeiras atingiu R$ 973.996.026, quase o dobro (aumento de 97%) em comparação com o valor semanal apurado um mês antes.

Considerando todos os descontos concedidos no Serasa Limpa Nome, entre 17 e 23 de junho, o valor acumulado chegou a R$ 2,6 bilhões, representando um aumento de 90% em relação ao mês de junho, que já havia apresentado um crescimento de 19% em comparação a maio.

Nesse período, a plataforma também registrou um total de 231.941 renegociações bancárias, o que representa um aumento de 62% em relação ao período anterior. Além disso, as renegociações não bancárias também tiveram um aumento considerável, totalizando 814.221, o que representa uma alta de 60%.

De acordo com os dados apresentados, as principais dívidas em atraso no país estão relacionadas a diferentes setores. A maior parcela das dívidas corresponde a Bancos e Cartões de Crédito, representando 31% do total. Em seguida, as Contas de Luz e de Água respondem por 22,1% das dívidas em atraso, enquanto as dívidas Financeiras correspondem a 15,2%. O débito com varejistas representa 11,4%, já as contas de Serviços são de 10,6%, e Telefonia 4,8%.

