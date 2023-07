Desenrola Brasil: C&A e Magalu se juntam a Renner, Casas Bahia e Ponto na renegociação de dívidas

A- A+

As varejistas Magalu e C&A anunciaram nesta quinta-feira (dia 27) campanhas de renegociação e dívidas internas, como de cartão e carnê. As duas varejistas passam a integrar um movimento de outras marcas do setor, pegam carona no Desenrola Brasil, programa de renegociação de débitos lançado pelo governo federal. Nesta semana, Casas Bahia, Ponto e Renner também anunciaram iniciativas do tipo.

Na varejista de moda, consumidores com dívidas com mais de 180 dias de atraso no C&A Pay – plataforma de pagamento digital da marca – podem quitar os valores em até 24 parcelas. Os juros são de 1,99%. Quem pagar à vista tem desconto. A renegociação acontece nos canais de atendimento da C&A Brasil, incluindo Whatsapp (11 35852950), SAC (3003-9959 - Capitais e Regiões Metropolitanas. 0800-940-4520 - Demais localidades) e site.

– A antecipação das condições beneficiará milhões de clientes, independentemente de estarem ou não na segunda fase do programa. Para a renegociação, não teremos restrições quanto ao valores da dívida ou renda da consumidora – afirma Levi Filho, diretor de Produtos e Serviços Financeiros do C&A Pay.

Já no Magalu, todos os clientes com contas vencidas, a partir de qualquer data, podem solicitar a renegociação. A empresa estima que 2 milhões de consumidores com dívidas em atraso poderão ser beneficiados. Entre eles, cerca de 170 mil deixarão a lista de negativados da empresa, por terem débitos de até R$ 100. As condições variam de acordo com o tipo de dívida:

Nas de carnê, o pagamento pode ser feito em até 24 meses, com descontos que chegam a 90%. Para solicitar a análise, os interessados devem procurar uma das lojas, ou atendimento por telefone ( 0800 034 1005), no site (www.carnedigital.magazineluiza.com.br), pelo WhatsApp (11) 93073 7478 ou pelo email [email protected].

Já nos débitos de cartão de crédito Luiza e Magalu, é possível parcelar em até 72 vezes, também com descontos de até 90%. O atendimento é pela LuizaCred, presencialmente, em qualquer loja física da empresa, via central telefônica (3003 3030), ou pelo whatsApp: (11) 4004 1144.

Outras marcas

Nas Casas Bahia e Ponto, a campanha começou na terça-feira (dia 25). Até o dia 31 de agosto, os consumidores das duas lojas poderão regularizar parcelas atrasadas dos carnês e quitar os débitos sem juros e multa com pagamento em até 36 meses. Há ainda previsão de descontos e entrada reduzida, o que depende de cada caso.

Assim como no Desenrola, podem ser renegociadas dívidas em aberto no carnê até 31 de dezembro do ano passado. O acordo pode ser feito online, pelo WhatsApp ou diretamente nas lojas:

Casas Bahia: Portal do Carnê, WhatsApp (41 9951-2321), Central de Atendimento (0800 025 8880) e app do banQi.

Ponto: Portal do Carnê, WhatsApp (41 98512-0885), Central de Atendimento (0800 022 1400) e app do banQi.

Débitos dos cartões de crédito das duas varejistas também podem ser renegociados, mas diretamente com os bancos que operam os meios de pagamento – o Itaú, no caso dos cartões Ponto, e Bradesco, nos cartões Casas Bahia (veja as condições no final deste texto).

A Renner, que tem operações de crédito através de financeira própria, a Realize, aderiu ao Desenrola. As condições de renegociação valem tanto para o cartão de crédito da marca (bandeirado) quanto para o private label (ou marca própria, em tradução livre), aceito nas próprias lojas do grupo. Os débitos podem ser quitados em até 48 meses com até 98% de desconto, no site da financeira (clique aqui).

Pernambucanas e Casa & Vídeo não confirmaram iniciativas do tipo para débitos de carnê ou cartão próprio. Riachuelo e Leader foram procuradas, mas não responderam.

Dívidas com cartões de crédito de loja

Além de débito bancários, dívidas de cartão de crédito de lojas, supermercados e até companhias aéreas também podem ser renegociadas no Desenrola Brasil. Cada varejista tem condições específicas, que variam de acordo com a operadora do cartão. Em alguns casos, a marca tem financeira própria, enquanto em outras, o meio de pagamento é operado por um banco.

Veja os bancos e empresas de crédito

Banco do Brasil

Taxa de juros: Dependem do perfil do cliente, tempo de atraso e o tipo da dívida

Prazo máximo de pagamento: Em até 120 meses

Quais são os descontos? De até 96% para pagamentos à vista

Onde posso renegociar? Nas agências; no aplicativo do BB; no internet vanking (nos endereços bb.com.br/renegocie, para pessoas físicas, ou no bb.com.br/renegociepj, para pessoas jurídicas); na central de relacionamento, pelos números 4004-0001 (capitais) e 0800-729-0001 (demais regiões); ou no WhatsApp, enviando #renegocie para o número (61) 4004-0001

Bradesco

Taxa de juros: Depende do tipo da dívida

Prazo máximo de pagamento: Em até 60 meses

Quais são os descontos? O banco não informou

Onde posso renegociar? Nas agências, nos caixas eletrônicos, no aplicativo, no site nd-bradesco.negociedigital.com.br/ ou via WhatsApp, no número (11) 4858-5151

C6

Taxa de juros: A partir de 1,2% ao mês.

Prazo máximo de pagamento: Em até 72 meses.

Quais são os descontos? Até 95%

Onde posso renegociar? No chat do aplicativo ou por telefone: 3003 6116 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800 6606116, para demais localidades.

Caixa

Taxa de juros: O banco não informou

Prazo máximo de pagamento: Em até 120 meses

Quais são os descontos? De 40% a 90% para pagamento à vista

Onde posso renegociar? Na página temática do programa no site da Caixa (caixa.gov.br/desenrola/); no WhatsApp, pelo número 0800-104-0104; e na Central de Relacionamento, nos números 4004-0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-104-0104 (demais regiões)

Inter

Taxa de juros: O banco não informou

Prazo máximo de pagamento: Em até 36 meses

Quais são os descontos? De até 90%

Onde posso renegociar? As renegociações serão feitas pelo portal bancointer.com.br/negocie/, pelo aplicativo ou pela central de atendimento, no número 3003-4070

Itaú

Taxa de juros: O banco não informou

Prazo máximo de pagamento: O banco não informou

Quais são os descontos? De até 60% nas taxas de juros

Onde posso renegociar? No Whatsapp (11) 4004-1144 e pelo site renegociacao.itau.com.br/

Mercado Pago

Taxa de juros: A partir de 1,99% ao mês

Prazo máximo de pagamento: Em até 60 meses

Quais são os descontos? De até 95%

Onde posso renegociar? No aplicativo

Neon

Taxa de juros: O banco ainda não informou

Prazo máximo de pagamento: Em até 24 meses

Quais são os descontos? De até 95%

Onde posso renegociar? No chat no aplicativo ou no WhatsApp (11) 4632-4366

Nubank

Taxa de juros: O banco ainda não informou

Prazo máximo de pagamento: O banco ainda não informou

Quais são os descontos? O banco ainda não informou

Onde posso renegociar? O banco ainda não informou

Renner (Realize)

Taxa de juros: A marca não informou.

Prazo máximo de pagamento: Em até 48 meses.

Quais são os descontos? De até 98%

Onde posso renegociar? No site realizesolucoesfinanceiras.com.br/cartoes-renner/login/portal-negociacao/

Santander

Taxa de juros: Depende do tipo da dívida

Prazo máximo de pagamento: Em até 120 meses

Quais são os descontos? De até 90%, dependendo do caso

Onde posso renegociar? Nas centrais de atendimento telefônico (4004-3535, nas capitais e nas regiões metropolitanas, e 0800-702-3535, nas demais localidades), ou no site santander.com.br/renegociacao/. No caso de dívidas de financiamentos, o canal é a página negociemais.santanderfinanciamentos.com.br/. As condições dependem do perfil do cliente.

Carrefour e Atacadão



Taxa de juros: Sem juros

Prazo máximo de pagamento: Em até 30 meses

Quais são os descontos? De até 90%

Onde posso renegociar? No site do Carrefour (https://app.carrefoursolucoes.com.br/acordo-de-divida/#/acessar) e Atacadão (https://app.cartaoatacadao.com.br/acordo-de-divida/#/acessar)

