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fgts Desenrola Brasil: começa nesta segunda (25/5) o uso do FGTS para pagar dívidas Nova modalidade já está disponível no aplicativo e permitirá uso de até 20% do saldo do fundo ou até R$ 1 mil, prevalecendo o maior valor, para amortização ou quitação de débitos em atraso.

Os trabalhadores já podem consultar, no aplicativo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), o saldo disponível para utilização na renegociação de dívidas pelo programa Novo Desenrola Brasil. A nova modalidade permitirá o uso de até 20% do saldo do fundo ou até R$ 1 mil — prevalecendo o maior valor — para amortização ou quitação de débitos em atraso.

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a expectativa do Governo Federal é movimentar cerca de R$ 8,2 bilhões em recursos do FGTS por meio da medida.

A adesão será realizada diretamente pelas instituições financeiras, após autorização do trabalhador no aplicativo do FGTS. Depois da renegociação, a Caixa Econômica Federal (CEF) fará a transferência dos valores aos bancos responsáveis pelos contratos.

De acordo com o governo, o prazo estimado para formalização das operações é de até 30 dias após a consulta do saldo disponível. A Caixa também informou que está finalizando os procedimentos operacionais para que os bancos possam oferecer a modalidade aos clientes.

Além da liberação do FGTS para renegociação de dívidas, o governo anunciou o pagamento de valores residuais do saque-aniversário para mais de 10,5 milhões de trabalhadores. Os depósitos serão feitos em 26 de maio para pessoas demitidas sem justa causa entre 2020 e 2025.

A estimativa é de que sejam liberados aproximadamente R$ 8,4 bilhões. Os valores serão depositados automaticamente nas contas cadastradas no aplicativo do FGTS.

Pelas regras divulgadas, o trabalhador poderá utilizar recursos de contas ativas e inativas do fundo, com prioridade para as contas inativas. O processo será totalmente digital, sem necessidade de comparecimento às agências da Caixa.

O programa atenderá trabalhadores com renda mensal de até R$ 8.105. Entre as dívidas que poderão ser renegociadas estão débitos de cartão de crédito, cheque especial e Crédito Direto ao Consumidor (CDC).

O governo informou ainda que o uso do FGTS para renegociação suspenderá temporariamente novos saques anuais e antecipações do saque-aniversário até a recomposição do saldo.

Antes do dia 25 de maio, parte dos valores poderá deixar de aparecer temporariamente no aplicativo do FGTS devido ao processamento interno necessário para a liberação dos recursos. Após a atualização do sistema, os depósitos residuais serão realizados automaticamente.

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