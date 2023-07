A- A+

Golpe Desenrola Brasil: confira dicas para evitar cair em golpes na internet Programa do governo federal foi lançado nesta semana para atenuar o superendividamento dos brasileiros, com melhores condições de renegociação

Poucos dias depois do lançamento do programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil, os brasileiros já estão sendo vítimas de golpes na internet. Centenas de links fraudulentos foram espalhados nas redes sociais para roubar dados pessoais e pegar o dinheiro de endividados.

Os criminosos pagaram para aumentar o alcance de várias dessas postagens, que no geral usam imagens do governo federal, da Serasa e de outras instituições para enganar internautas.

No Facebook, O Globo identificou 62 anúncios iguais pagos por uma mesma página, intitulada “O Desenrola Brasil” que tem impulsionado propagandas prometendo liberar os descontos nas dívidas. De acordo com dados da biblioteca da Meta, controladora do Facebook, a página pagou entre R$ 3,5 mil a R$ 4 mil pela alavancagem dos anúncios, que foram vistos em tela de 125 mil a 150 mil vezes.

"30 MILHÕES de brasileiros com DÍVIDAS recebem GRANDE NOTÍCIA. Agora é Oficial, liberamos os descontos de forma online. Se você tem aquela pendência que tira o seu sono na hora de dormir, saiba que agora você pode realizar o acordo de todas elas com 99% de desconto!", diz um dos anúncios, que reproduz a imagem do presidente Lula, do SPC Brasil e da Serasa.

Ao clicar no anúncio, o internauta é direcionado para o site "desenrola-brasil.com", cujo certificado digital foi emitido em 13 de julho. No site, o usuário é instado a fornecer o nome completo e o CPF antes de clicar na opção "buscar acordo".

Veja orientações para evitar se tornar vítima de golpe:

Baixe apenas programas de fontes oficiais e pegue um breve intervalo para ler a descrição do programa, com informações sobre quem o desenvolveu e as avaliações de outras pessoas que já baixaram ele. Isso já irá evitar bastante que algum app malicioso seja instalado, porém isso não evita 100% dos casos.

No momento da instalação, leia as notificações com atenção, principalmente as permissões que o programa solicita. Exemplo, se uma calculadora gratuita pedir para acessar histórico de navegação e contatos, desconfie!

Esses dados não são necessários para fazer cálculos, portanto a intenção real dos criadores do app é obter dados pessoais.

Fique atento a páginas falsas que visam roubar informações pessoais e financeiras. Para isso, leia com atenção o endereço da página.

Caso haja erros de ortografia ou o nome do site não tenha relação com o nome da empresa/serviço que você quer acessar, desconfie e faça uma rápida busca para confirmar se o endereço está correto.

Não ingresse seus dados antes da checagem.

