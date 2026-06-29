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Programa Desenrola Brasil renegociou R$ 15,9 bilhões em dívidas desde lançamento Governo anuncia nesta segunda (29) a modalidade para adimplentes

O Desenrola Brasil renegociou desde o lançamento, em maio, ao menos, R$ 15,9 bilhões em dívidas, segundo os balanços mais recentes divulgados pelo governo. Nesta segunda-feira (29), o presidente Lula vai anunciar uma nova modalidade do programa voltado para adimplentes, com as dívidas em dia.

Lançando no início de maio, o programa é uma das grandes bandeiras eleitorais do governo Lula. Segundo o balanço apresentado pela equipe econômica no final de maio, R$ 10 bilhões em dívidas haviam sido renegociadas pelo Desenrola Famílias, voltado para pessoas físicas.

Nesta segunda-feira (29), o Ministério da Educação apresentou uma atualização do balanço do Desenrola Fies, que chegou a R$ 5,9 bilhões em mais de 113 mil contratos renegociados.

Somadas, as dívidas foram reduzidas para cerca 2,6 bilhões, 1,3 bilhão do Desenrola Famílias, mais R$ 1,28 bilhão do Desenrola Fies. O programa ainda conta com o Desenrola Rural, voltado para dívidas no campo, que ainda não teve balanço oficial apresentado.

Lançado no início de maio, o novo programa de renegociação de dívidas do governo tem seu foco principal nas famílias. Consumidores que ganham até cinco salários mínimos (R$ 8.105) poderão renegociar, diretamente com os bancos, dívidas de cartão de crédito, cheque especial ou crédito pessoal sem garantia.

Além do programa para as famílias, o pacote de renegociação de dívidas também inclui ações para micro e pequenas empresas, inclusive microempreendedores individuais, para estudantes com empréstimos do Fies e para produtores rurais.

Em evento no Palácio do Planalto nesta segunda, o governo busca oferecer condições mais vantajosas de crédito para pessoas que, embora não estejam inadimplentes, seguem comprometendo parte significativa da renda com empréstimos contratados em momentos de juros elevados.

A avaliação da equipe econômica é que esse público também enfrenta dificuldades financeiras e pode se beneficiar da troca de dívidas mais caras por operações com custos menores.

O principal critério para participar do programa deve ser ter pago em dia pelo menos quatro parcelas de uma dívida de até R$ 15 mil. A expectativa é que o governo detalhe as demais regras durante a cerimônia de lançamento.

O novo programa representa uma ampliação da política iniciada com o Desenrola Brasil, lançado em 2023 para renegociar dívidas de consumidores inadimplentes.

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