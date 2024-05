A- A+

Dívidas Desenrola Brasil termina na próxima segunda (20); confira condições para participar Os devedores que estão inseridos na Faixa 1 do programa podem realizar as negociações na plataforma

O Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do Governo Federal que tem como objetivo recuperar as condições de crédito dos consumidores, está na sua última semana. Os devedores que estão inseridos na Faixa 1 do programa podem realizar as negociações na plataforma até a próxima segunda-feira (20).



De acordo com o Ministério da Fazenda, até agora, o programa já beneficiou mais de 14,9 milhões de pessoas, negociando aproximadamente R$ 52 bilhões em dívidas.

Podem participar desta última fase pessoas que possuem renda mensal de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico, e que tenham débito negativado entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. Além disso, o valor original da dívida não pode ultrapassar os R$ 20 mil.

Negociação

O processo de negociação é realizado digitalmente, por meio do site do Desenrola. Os consumidores devem ter cadastro na plataforma gov.br e possuir uma conta nível bronze, prata ou ouro.



A população pode negociar dívidas bancárias como cartão de crédito ou empréstimo e diversas contas atrasadas de outros setores, como estabelecimentos de ensino, energia, água, telefone e comércio varejista. No site, os usuários podem visualizar as ofertas de negociação e parcelar o pagamento ou pagar à vista.



Segundo o Ministério da Fazenda (MF), ao negociar as dívidas pelo programa, o consumidor não perde nenhum benefício social e também não fica com o nome “sujo” nos sistemas do Banco Central (BC).

Conta de energia

A Neoenergia Pernambuco é uma das empresas que está participando do programa. Os clientes que atenderem aos pré-requisitos do Desenrola podem negociar os débitos referentes a faturas de energia com até 90% de desconto e/ou parcelar a dívida em até 60 vezes.



Poderá ser negociado até R$ 5 mil por devedor, considerando o somatório das dívidas financiadas.

