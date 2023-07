A- A+

Renegociação Desenrola Brasil: Varejistas oferecem condições mais vantajosas para dívidas de carnê Casas Bahia, Ponto e Renner pegam carona no programa de renegociação de débitos do governo e lançam campanhas próprias

Pegando carona no Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas lançado na última semana pelo governo federal, varejistas aproveitam para lançar seus próprios mutirões de renegociação de débitos internos, como os contraídos pelos clientes nos carnês e cartões não bandeirados, ou seja, aceitos apenas nas próprias lojas.

Na Casas Bahia e no Ponto , a campanha começa nesta terça-feira, dia 25. Até o dia 31 de agosto, os consumidores das duas lojas poderão regularizar parcelas atrasadas dos carnês e quitar os débitos sem juros e multa com pagamento em até 36 meses. Há ainda previsão de descontos e entrada reduzida, o que depende de cada caso.

Assim como no Desenrola Brasil, podem ser renegociadas dívidas em aberto no carnê até 31 de dezembro do ano passado. A Via, dona das duas marcas, calcula que mais de 1,5 milhão de clientes com dívidas podem ficar com os carnês em dia.

O acordo pode ser feito on-line, pelo WhatsApp ou diretamente nas lojas:

Casas Bahia: Portal do Carnê (clique aqui), WhatsApp (41 9951-2321), Central de Atendimento (0800 025 8880) e app do banQi.

Ponto: Portal do Carnê (clique aqui), WhatsApp (41 98512-0885), Central de Atendimento (0800 022 1400) e app do banQi.

Débitos dos cartões de crédito das duas varejistas também podem ser renegociados, mas diretamente com os bancos que operam os meios de pagamento – o Itaú, no caso dos cartões Ponto, e Bradesco, nos cartões Casas Bahia (veja as condições no fim do texto).

A Renner, que tem operações de crédito através de financeira própria, a Realize, aderiu ao Desenrola. As condições de renegociação valem tanto para o cartão de crédito da marca (bandeirado) quanto para o private label (ou marca própria, em tradução livre), aceito nas próprias lojas do grupo. Os débitos podem ser quitados em até 48 meses com até 98% de desconto, no site da financeira (clique aqui).

As duas modalidades de cartões da Renner (bandeirado e private label) são emitidas pela Realize CFI, portanto, ambas estão atendidas pelas políticas de renegociação estabelecidas de acordo com nossa estratégia.

Magalu, Pernambucanas, Casa & Vídeo e C&A não confirmaram iniciativas do tipo para débitos de carnê ou cartão próprio. Riachuelo e Leader foram procuradas, mas não responderam.

Dívidas com cartões de crédito de loja

Além de débito bancários, dívidas de cartão de crédito de lojas, supermercados e até companhias aéreas também podem ser renegociadas no Desenrola Brasil. Cada varejista tem condições específicas, que variam de acordo com a operadora do cartão. Em alguns casos, a marca tem financeira própria, enquanto em outras, o meio de pagamento é operado por um banco.

Veja as condições:

Banco do Brasil

Taxa de juros: Dependem do perfil do cliente, tempo de atraso e o tipo da dívida

Prazo máximo de pagamento: Em até 120 meses

Quais são os descontos?

De até 96% para pagamentos à vista

Onde posso renegociar?

Nas agências; no aplicativo do BB; no internet vanking (nos endereços bb.com.br/renegocie, para pessoas físicas, ou no bb.com.br/renegociepj, para pessoas jurídicas); na central de relacionamento, pelos números 4004-0001 (capitais) e 0800-729-0001 (demais regiões); ou no WhatsApp, enviando #renegocie para o número (61) 4004-0001

Bradesco

Taxa de juros: Depende do tipo da dívida

Prazo máximo de pagamento: Em até 60 meses

Quais são os descontos?

O banco não informou

Onde posso renegociar?

Nas agências, nos caixas eletrônicos, no aplicativo, no site nd-bradesco.negociedigital.com.br/ ou via WhatsApp, no número (11) 4858-5151

Caixa

Taxa de juros: O banco não informou

Prazo máximo de pagamento: Em até 96 meses

Quais são os descontos? De 40% a 90% para pagamento à vista

Onde posso renegociar? Na página temática do programa no site da Caixa (caixa.gov.br/desenrola/); no WhatsApp, pelo número 0800-104-0104; e na Central de Relacionamento, nos números 4004-0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-104-0104 (demais regiões).

Carrefour e Atacadão

Taxa de juros: Sem juros

Prazo máximo de pagamento: Em até 30 meses

Quais são os descontos? De até 90%

Onde posso renegociar?

No site do Carrefour (https://app.carrefoursolucoes.com.br/acordo-de-divida/#/acessar) e Atacadão (https://app.cartaoatacadao.com.br/acordo-de-divida/#/acessar)

Inter

Taxa de juros: O banco não informou

Prazo máximo de pagamento: Em até 36 meses

Quais são os descontos?

De até 90%

Onde posso renegociar?

As renegociações serão feitas pelo portal bancointer.com.br/negocie/, pelo aplicativo ou pela central de atendimento, no número 3003-4070

Nubank

Taxa de juros: O banco ainda não informou

Prazo máximo de pagamento: O banco ainda não informou

Quais são os descontos?

O banco ainda não informou

Onde posso renegociar?

O banco ainda não informou

Itaú

Taxa de juros: O banco não informou

Prazo máximo de pagamento: O banco não informou

Quais são os descontos? De até 60% nas taxas de juros

Onde posso renegociar? No Whatsapp (11) 4004-1144 e pelo site renegociacao.itau.com.br/

Renner (Realize)

Taxa de juros: A marca não informou.

Prazo máximo de pagamento: Em até 48 meses.

Quais são os descontos? De até 98%

Onde posso renegociar? No site realizesolucoesfinanceiras.com.br/cartoes-renner/login/portal-negociacao/

Santander

Taxa de juros: Depende do tipo da dívida

Prazo máximo de pagamento: Em até 120 meses

Quais são os descontos?

De até 90%, dependendo do caso

Onde posso renegociar?

Nas centrais de atendimento telefônico (4004-3535, nas capitais e nas regiões metropolitanas, e 0800-702-3535, nas demais localidades), ou no site santander.com.br/renegociacao/. No caso de dívidas de financiamentos, o canal é a página negociemais.santanderfinanciamentos.com.br/. As condições dependem do perfil do cliente.

Veja também

Reforma Tributária Lira quer adiar debate sobre taxação de super-ricos para depois de Reforma Tributária promulgada