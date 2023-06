Desenrola: Haddad diz que credores já podem aderir ao programa

A- A+

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quarta-feira (28) que bancos, instituições financeiras e outros credores já podem entrar no programa de renegociação de dívidas lançado pelo governo - o chamado Desenrola.

O foco são dívidas negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022. Todas as negociações serão operacionalizadas em um único portal, que ainda será lançado pelo governo.

"Agora vai entrar em operação para os credores aderirem ao programa" disse o ministro, em rápida conversa com jornalistas na Fazenda.

Veja as regras:

Quem é o público-alvo?

Na faixa 1 do programa estão pessoas físicas com renda bruta mensal de até dois salários-mínimos ou aquelas que estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Na faixa 2, são pessoas físicas, com dívidas em bancos, e renda de até R$20 mil.

Quais dívidas poderão ser financiadas?

Na faixa 1, são dívidas financeiras e não financeiras que ultrapassem o valor de R$5 mil.

Dívidas que não poderão ser financiadas?

No Faixa 1, não poderão ser financiadas dívidas de crédito rural, financiamento imobiliário, créditos com garantia real, operações com funding ou risco de terceiros.

