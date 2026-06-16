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dívidas Desenrola: mais de 3 milhões de trabalhadores já autorizaram saque do FGTS Segundo balanço do governo, R$ 10,3 milhões do fundo foram efetivamente destinados à renegociação de dívidas

Mais de três milhões de trabalhadores já autorizaram o saque do FGTS para a renegociação de dívidas dentro do programa Desenrola 2.0, segundo balanço do Ministério do Trabalho divulgado nesta terça-feira, durante reunião do Conselho Curador do FGTS. O impacto potencial no fundo a partir das 3,34 milhões autorizações já realizadas é de R$ 3,88 bilhões. Pelas regras do programa, até R$ 8,2 bilhões do FGTS podem ser utilizados para abater dívidas vencidas.

No entanto, até o momento, apenas R$ 10,3 milhões do FGTS foram efetivamente reservados devido à conclusão de cerca de 17 mil operações com os bancos participantes. O valor médio das operações é de R$ 604,73. Em torno de 85% dos novos contratos foram feitos com a Nu Financeira, em um total de R$ 8,3 milhões.

A consulta ao saldo do FGTS disponível para a renegociação de dívidas foi iniciada no dia 25 de maio, mas os repasses do fundo às instituições financeiras devem ocorrer a partir de 25 de junho, segundo o cronograma da Caixa, que é o agente operador do FGTS.

De acordo com as regras, cada trabalhador pode comprometer até R$ 1 mil ou 20% do saldo do FGTS no Desenrola, o montante que for maior. Segundo o balanço do governo, do total de R$ 3,34 milhões de trabalhadores que autorizaram o saque para a renegociação de dívidas, 94,3% são optantes pelo saque-aniversário e não poderão retirar a parcela anual do FGTS até alcançar o valor utilizado no Desenrola.

O Desenrola 2.0 foi lançado pelo governo Lula em maio para tentar reduzir o alto comprometimento do orçamento das famílias com o pagamento de dívidas. No entendimento do Palácio do Planalto, o aumento do endividamento tem corroído a renda dos brasileiros e impedido que as pessoas percebam a melhora em indicadores econômicos, como o crescimento da economia, a geração de empregos e a alta dos salários, o que prejudica Lula na corrida eleitoral deste ano.

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