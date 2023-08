Desenrola: Nubank anuncia condições para renegociação de dívidas. Entenda

A- A+

O Nubank anunciou nesta quarta-feira as condições para clientes participarem do Desenrola Brasil, programa do governo federal para renegociação de dívidas. Entre as maiores instituições financeiras do país, o banco digital foi o último a aderir ao programa.

Segundo o banco, 1 milhão de pessoas já tiveram o nome desnegativado entre aquelas que tinham dívidas de até R$ 100. Para as próximas negociações de débitos, com clientes que se enquadram na Faixa 2 do Desenrola, o Nubank informou que os pagamentos à vista terão descontos de até 98%.

As condições de negociação também envolvem possibilidade de parcelamento de 36 vezes. A entrada e as datas de vencimento serão flexíveis. Os clientes ainda poderão negociar diferentes modelos de acordo.

Como negociar com o Nubank

Nesta fase do Desenrola, os negativados podem negociar seus débitos diretamente com as instituições financeiras. Segundo o Nubank, a desnegatização do nome vai acontecer em até cinco dias úteis após o pagamento da entrada da dívida.

Segundo o banco, os clientes têm quatro caminhos possíveis para iniciar a negociação das dívidas. O processo pode ter início diretamente pelo aplicativo; pelos canais oficiais de atendimento, como chat do aplicativo e números de atendimento; por abertura de negociação a partir da plataforma Acordo Certo; ou com negociação negociação a partir da plataforma Serasa Limpa Nome.

Na Faixa 2 do Desenrola, estão contempladas pessoas físicas com dívidas de até R$ 20 mil. A expectativa do governo federal é atender 30 milhões de consumidores. Já a segunda etapa do programa está prevista para começar em novembro.

