Desenrola: plataforma poderá ser acessada pelos sites de bancos e birôs de crédito

O governo anunciou nesta segunda-feira (29) que a plataforma do Desenrola Brasil poderá ser acessada pelo sites de bancos, birôs de crédito e outras instituições financeiras cadastradas no programa.

Lançado com ano passado para bandeira da redução da inadimplência, o programa atingiu, em todas as fases, 11,5 milhões de brasileiros. Segundo o Ministério da Fazenda, foram R$ 34 bilhões em dívidas negociadas, aproximadamente.

“Ao entrar nos canais parceiros, o usuário já logado poderá ser redirecionado para a plataforma do Desenrola, onde conseguirá ver as dívidas e fazer os pagamentos com descontos” diz a Fazenda, em nota.

Essa integração com os outros sites está sendo feita e não foi informado o prazo para a disponibilização ao público.

Nesta segunda-feira foi oficializada outra mudança que já havia sido anunciada no ano passado. A partir de hoje, quem tem cadastro no gov.br, perfil bronze, poderá parcelar as dívidas renegociadas no Programa Desenrola Brasil. A mudança foi para facilitar o acesso. Antes, o nível mínimo era o perfil prata.

Os descontos médios de 83%, que em alguns casos chegam a 96%, estão disponíveis até o final do programa, no dia 31 de março.

