'Desenrola': programa irá renegociar R$ 50 bi em dívidas de 37 milhões de pessoas, diz Haddad

A- A+

Leia também

• Haddad promete rigor em caso de servidor que acessou dados de opositores de Bolsonaro

• Equipe de Haddad apressa nova regra fiscal de olho na definição dos juros pelo BC

• Em reunião com Haddad, centrais sindicais reclamam da taxa de juros

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira, após se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o programa Desenrola, voltado para a renegociação de débitos bancários e não bancários, vai ajudar a negociar uma dívida total de R$ 50 bilhões de 37 milhões de pessoas.

De acordo com o ministro, para isso, haverá um aporte de R$ 10 bilhões num fundo garantidor.

Segundo Haddad, um dos pontos fortes do Desenrola é que aqueles que recebem até dois salários mínimos terão descontos maiores. Porém, enfatizou que os credores entrarão pelo tamanho dos abatimentos a que estiverem dispostos a dar.

"Os credores vão entrar num programa pelo tamanho do desconto que se dispuserem a dar para os devedores, justamente aqueles que estão com o CPF negativado no Serasa ou empresas semelhantes a essa. O desenvolvimento do sistema vai ser contratado. E nós vamos lançar o programa quando o sistema estiver pronto", disse.

O ministro afirmou que a proposta envolverá uma lei complementar a ser aprovada pelo Congresso Nacional. Ele explicou que, assim que o desenho for fechado, será apresentado a Lula e encaminhado ao Legislativo.

Veja também

VANGUARDA Escola de Panificação Euclides Paiva, em Pernambuco, é a primeira dentro de um Ceasa no País