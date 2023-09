A- A+

Desenrola Desenrola: relator garante votação no Senado até o dia 3 para evitar paralisação Senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL) também diz que haverá limite a 100% nos juros do cartão de crédito, que está dentro do mesmo projeto de lei relatado por ele

O relator do projeto de lei do Desenrola no Senado, senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL), voltou atrás e garantiu a votação do texto até o dia 3 de outubro. A votação até essa data é considerada crucial pela equipe econômica, que teme a paralisação do programa, porque vence a Medida Provisória que estabeleceu o Desenrola.

- Amanhã o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) vai fazer uma sessão extraordinária em que eu vou apresentar o parecer. Será votado amanhã na CAE e segunda ou terça-feira no plenário - afirmou.

Sobre os juros do cartão de crédito, ele diz que colocará um teto de 100% como critério do acordo que precisa ser feito entre os bancos com o Conselho Monetário Nacional (CMN).

- O valor de 100% não será superado pela proposta do CMN. Dá pra fazer a mudança por meio de uma emenda de redação, que não precisa voltar para Câmara. O texto sai do Senado e vai direto pra sanção - afirmou.

