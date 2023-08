A- A+

Dívidas Desenrola: varejo tem até o dia 9 para entrar na plataforma; dívidas renegociadas com bancos passara No fim de setembro, quem tem renda de até dois salários mínimos e débitos de R$ 5 mil poderão negociá-los. Expectativa é atrair credores do varejo

O Ministério da Fazenda confirmou nesta terça-feira que o Desenrola passou de R$ 10 bilhões de dívidas renegociadas pelos consumidores em bancos e outras instituições financeiras. A terceira fase do programa começa no fim de setembro e, no momento, o governo quer atrair os credores, sobretudo do varejo.

A plataforma foi criada e conta com a base de dados dos birôs de crédito, com todo o montante de dívidas. Agora, até o dia 9 de setembro, os credores podem aderir à plataforma, fazer eventuais correções nos débitos informados pelos birôs, e esperar os leilões para a renegociação.

Ainda não há estimativa dos números de credores. A ideia é estabelecer uma competição entre eles: quem oferecer os maiores descontos poderá usar o fundo de garantia que o governo está oferecendo para facilitar as negociações.

O Desenrola vai até o fim do ano, conforme a previsão da medida provisória que criou o programa. A expectativa é que as operações sejam feitas de forma rápida, como ocorreu na primeira e segunda fase.

Quem poderá participar na Faixa 1 do Desenrola?

Que tem renda mensal igual ou inferior a dois salários mínimos;

Quem está inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal;

Pessoas com dívidas no setor privado, inscritas em cadastro de inadimplentes até 31 de dezembro de 2022. Alguns exemplos são débitos com varejistas e companhias de água, gás e telefonia.

Garantia

Exclusivamente para a Faixa 1, o Desenrola oferece garantia para a renegociação de dívidas bancárias e não bancárias cujos valores somados não ultrapassem R$ 5 mil;

O potencial em dívidas a serem renegociadas, nessa modalidade, é de mais de R$ 50 bilhões, o que deve beneficiar 43 milhões de pessoas;

Os devedores também serão incentivados a realizarem cursos de educação financeira.

Quais são as condições do programa Desenrola na Faixa 1?

O pagamento poderá ser feito à vista ou por financiamento bancário de até 60 parcelas. O devedor precisa escolher um banco inscrito no programa para fazer a renegociação;

Para quem optar pelo parcelamento, não haverá entrada;

A primeira parcela terá vencimento após 30 dias;

Os juros do financiamento serão de 1,99% ao mês;

O pagamento das parcelas poderá ser feito por débito em conta, PIX ou boleto bancário;

Caso o devedor não pague a parcela, o banco poderá fazer a cobrança e deixar o nome da pessoa novamente "sujo" na praça;

O que não pode ser renegociado na Faixa 1 do Desenrola?

Dívida com garantia real (por meio de bens);

Dívidas relativas a crédito rural;

Dívidas a partir de financiamento imobiliário;

E dívidas de operações com funding ou risco de terceiros.

Como os devedores podem quitar os seus débitos?

Com a utilização de recursos próprios;

Com a contratação de nova operação de crédito com agente financeiro habilitado no programa.

