A- A+

Agronegócio Desenvolvimento sustentável e agronegócio serão pautas de encontros do LIDE Pernambuco Eventos acontecem no Executive Lounge do Hotel Atlante Plaza

Na próxima quinta-feira (21) o LIDE Pernambuco, por meio das suas verticais LIDE Esg e LIDE Agro, estará promovendo dois encontros exclusivos em pétit comitê. Os eventos, com apenas 30 participantes cada, serão realizados no Executive Lounge do Hotel Atlante Plaza.

Em pauta, estarão temas relacionados ao desafio do desenvolvimento sustentável, bioenergia e as oportunidades e produtividade do agronegócio brasileiro.

O primeiro encontro será um café da manhã, iniciando às 8h45 e indo até às 11h, enquanto o segundo será um almoço, começando ao meio-dia e estendendo-se até as 14h30.

Nomes como Francisco Matturro, líder destacado no agronegócio e Patrícia Aud, experiente executiva na indústria da cana-de-açúcar e bioenergia, são algumas das figutos que estarão presentes apresentando seus conhecimentos e experiências em sustentabilidade e desenvolvimento do setor.

"No encontro, serão abordados temas de extrema relevância não apenas para a economia, mas para toda a população brasileira. Estaremos discutindo o agronegócio e os biocombustíveis, segmentos que são fundamentais para o país. Além disso, são tópicos que têm uma relevância global, como segurança alimentar e sustentabilidade, nos quais o Brasil pode desempenhar um papel de destaque", destaca Flávia Reis, sócia da FLH Advogados.

Renato Cunha, presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar), acrescenta: "Estamos em meio a uma transição energética e essa pauta estará no cerne deste encontro. Nosso foco é garantir uma segurança energética sempre aliada à sustentabilidade, promovendo energias limpas e de baixo impacto ambiental".

Veja também

FMotors Renault lança SUV compacto Kardian em três versões; confira detalhes e valores