Designer recifense oferece curso gratuito de costura e moda circular em Paulista e Riacho das Almas

A designer, consultora e educadora recifense Natália Borges promove um curso de costura e moda circular, disponível de forma gratuita para a população de dois municípios pernambucanos.



As aulas são divididas e acontecem entre os dias 15 e 19 de abril, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, e entre 22 e 26 de abril, em Riacho das Almas, no Agreste de Pernambuco, com 20 vagas para cada cidade.

O objetivo é apresentar um projeto que une moda e educação ambiental para estimular o desenvolvimento sustentável no Estado.



No curso “Costura & Upcycling”, a estilista deverá capacitar as populações locais para o mercado de trabalho através de técnicas de costura industrial aliada a processos de upcycling e informações teóricas baseadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da ONU.

“Eu não consigo falar em moda sem falar em desenvolvimento sustentável, ou em aquecimento global e tantos outros assuntos que estão intimamente relacionados à indústria têxtil. Roupa também tem a ver com agricultura, com transportes, com petróleo e com fontes de energia não renováveis", ressaltou a designer Natália Borges.

O upcycling - ou "reutilização", em tradução livre para o português - é um método que transforma resíduos em novos produtos, com práticas menos nocivas ao meio ambiente. A finalidade é criar peças de maior valor agregado e de qualidade superior às originais.



A técnica não exige processos químicos, já que a reutilização dos materiais na transformação de novas peças é feita a partir de procedimentos manuais como recortes, costuras e mistura dos materiais.

"O curso ‘Costura & Upcycling’ tem o propósito de levar esses assuntos que são tão importantes para pessoas que têm menos acesso a eles e que são as que mais sofrem diretamente os impactos das mudanças climáticas. A costura foi o meio que encontrei de falar sobre sustentabilidade e regeneração sem ter um peso tão teórico e elitista. Conseguimos abordar muitos temas e todo mundo acaba se identificando e trazendo um pouco da sua realidade para a sala de aula enquanto aprende coisas novas que levará para a vida”, completou Nathália.

Curso “Costura & Upcycling”, ofertado em Paulista, na RMR, e Riacho das Almas, no Agreste. - Foto: Divulgação

Como se inscrever

O curso “Costura & Upcycling” tem incentivo do Funcultura-PE, e as inscrições gratuitas estão abertas no link na bio do perfil do Instagram @urd.rr, com abas para Paulista e Riacho das Almas. As 20 vagas disponíveis para cada cidade são ofertadas com preferência para mulheres - cis e trans - em situação de vulnerabilidade socioeconômica; comunidade LGBTQIAP+; e para a população do entorno das comunidades beneficiadas.



As aulas em Paulista acontecem entre às 9h e 17h, na Cooperativa Mimo de Mulher, localizada na Av. Dois, 100 - Maranguape II. Já em Riacho das Almas, o curso ocorre das 17h30 às 21h30, no Espaço Oportunidades, que fica na Rua Drº Manoel Borba, sem número. Em ambos os casos, é fornecido um intervalo de uma hora para alimentação, determinado pelo participante. Ao fim, a organização oferecerá um certificado para quem cumprir pelo menos 70% da carga horária.

Serviço:

Paulista

Datas: 15 a 19 de abril

Horário: 9h às 17h

Local: Sede da Cooperativa Mimo de Mulher

Endereço: Av. Dois, 100 - Maranguape II, Paulista - PE, 53422-070

Apoio: Cooperativa Mimo de Mulher

Gratuito e com certificado

Riacho das Almas

Datas: 22 a 26 de abril

Horário: 17h30 às 21h30

Local: Espaço Oportunidades

Endereço: R. Drº Manoel Borba - s/n - Riacho das Almas, PE, 55120-000

Apoio: Prefeitura de Riacho das Almas/ DaTerra Project

Gratuito e com certificado

