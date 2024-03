Desinflação tem ocorrido sem significativo aumento do desemprego, aponta Fed em relatório

A- A+

Embora a inflação permaneça acima do objetivo central do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) de 2%, houve uma diminuição, significativa, em relação ao ano passado e a desaceleração ocorreu sem um aumento substancial no desemprego, diz o Federal Reserve em seu relatório de política monetária que será apresentado ao Congresso.



De acordo com o documento publicado nesta sexta-feira (1º), no site do Fed, o mercado de trabalho permanece relativamente apertado, com a taxa de desemprego perto de níveis historicamente baixos, com as vagas de emprego ainda elevadas. O Produto Interno Bruto real (PIB) também tem sido forte, apoiado por aumentos sólidos nos gastos do consumidor.

