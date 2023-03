Desmistificando as criptomoedas

A- A+

Muito tem sido falado nos últimos anos a respeito das criptomoedas. Para a maioria das pessoas, porém, elas continuam como uma coisa misteriosa, acessível apenas a um seleto grupo de iniciados. Mas conhecer o básico sobre o assunto não é difícil e está acessível a todos.

Básico

Afinal, o que são criptomoedas e por que elas se tornaram tão populares? De maneira simplificada, criptomoedas são moedas digitais que, ao contrário das moedas físicas, como o real e o dólar, não são emitidas. Por isso, não são reguladas por nenhum governo ou autoridade, sendo sua cotação definida pelo próprio mercado.

A primeira criptomoeda, o Bitcoin (BTC), foi criada em 2008, por Satoshi Nakamoto, que até hoje não está claro se trata-se de uma pessoa ou um grupo. Com o tempo, essa invenção inspirou o surgimento de inúmeras outras criptomoedas, tais como Ethereum e Litecoin. Hoje em dia, existem dezenas delas, das mais variadas procedências, mas o Bitcoin permanece no topo, tendo se tornado quase um sinônimo de criptomoeda.

Utilização

As criptomoedas ganharam tanta importância que atualmente são negociadas no mercado de capitais, junto com outros ativos financeiros. Através de plataformas de investimento, pode-se negociar não só criptomoedas, como também ações, forex, commodities, entre outros. E, mesmo para quem ainda não tem experiência no assunto, é possível aprender com traders comprovados, colocar as mesmas negociações que eles e ter os mesmos resultados utilizando plataformas de social trading, tão seguras e fáceis de usar quanto as redes sociais.

Contudo, as criptomoedas não servem apenas como investimento financeiro. Por estarem a cada dia mais difundidas no mercado, mais e mais comerciantes de produtos e serviços as estão aceitando como meio de pagamento. No Brasil, já é possível comprar desde sorvetes e roupas até imóveis, além de pagar contas em hotéis e restaurantes usando as moedas digitais. Diversas plataformas de pagamento físico e online já disponibilizam mais essa opção de pagamento aos clientes, juntamente com os tradicionais cartões de crédito e débito e, mais recentemente, o Pix.

Vantagens

Com tanto crescimento na aceitação, é de se esperar que existam vantagens na utilização das criptomoedas. Os especialistas apontam as principais:

Privacidade: com a tecnologia de criptografia utilizada, não é possível identificar as partes envolvidas nas transações, que tornam-se praticamente anônimas; isso evita a exposição e protege contra o roubo dos dados pessoais.

Tarifas mais baixas: como as transações são feitas diretamente entre o comprador e o vendedor (ou entre o pagador e o recebedor), as tarifas são baixas e, em muitos casos, inexistentes, por não ser necessária a atuação de terceiros.

Proteção: por não ser regulado por nenhuma autoridade central, o valor das criptomoedas não depende de políticas econômicas nacionais ou internacionais, não podendo ser controlado nem congelado, estando, assim, livre da inflação.

Conclusão

A crescente popularização das criptomoedas durante todos esses anos mostra que elas vieram para ficar. Seja como mais uma opção de ativo financeiro, seja com o intuito de substituir as moedas tradicionais, seu uso está se espalhando cada vez mais em todo o mundo. Com isso, estão deixando para trás a antiga aura de mistério e virando mais uma aliada no mercado financeiro.

