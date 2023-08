A- A+

Câmara dos Deputados Desoneração da folha: relatora articula tramitação de urgência para projeto ir direto ao plenário Deputada Any Ortiz (Cidadania-RS) teme que tramitação possa se estender até fim do ano, caso urgência não seja aprovada

A relatora do projeto que prorroga até 2027 a desoneração da folha de pagamento na Câmara dos Deputados, Any Ortiz (Cidadania-RS), articula para que a proposta vá ao plenário da Casa e possa ter aprovação final ainda neste mês.

A deputada teme que a proposta possa se arrastar até o fim do ano caso a urgência para a tramitação não seja aprovada.

A desoneração da folha de pagamento permite que até 17 setores que são os maiores empregadores no país paguem alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários.

Entre eles: têxtil, calçados, construção civil, call center, comunicação, empresas de construção civil, fabricação de veículos, tecnologia e transportes.

O projeto está na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados e passa, em seguida, para Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Constituição e Justiça.

— A gente entende que se ele for passar por todas as comissões, poderia levar até o fim do ano — disse Ortiz.

Sem resistência do governo

Any Ortiz avalia que não há resistência do governo em aceitar uma tramitação de urgência para a proposta, mas afirma que o trecho acrescentado pelo Senado, que prevê benefício para pequenos municípios, pode ser vetado.

Os municípios beneficiados continuarão com a contribuição previdenciária sobre a folha de salários, mas reduzida de 20% para 8%. A medida pode contemplar três mil municípios de até 142 mil habitantes, que concentram 40% da população brasileira.

— Há uma possibilidade (de veto). A questão dos municípios foi uma novidade que veio do Senado. Se essa parte for vetada pelo governo, o projeto ainda voltaria para a Câmara.

A votação da desoneração da folha de pagamento pode ocorrer na Comissão de Desenvolvimento Econômico (CDE) nesta quarta-feira, ou na semana que vem.

