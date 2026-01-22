Qui, 22 de Janeiro

RECEITA FEDERAL

Desonerações somam R$ 123,627 bilhões em 2025, revela Receita

Equipe econômica vem tentando reduzir os gastos tributários

Receita FederalReceita Federal - Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

As renúncias fiscais do governo somaram R$ 12,585 bilhões em dezembro, informou a Receita Federal nesta quinta-feira, 22. O resultado representa um aumento nominal de R$ 475 milhões na comparação com o mesmo mês de 2024, quando as desonerações somaram R$ 12,109 bilhões, em valores correntes.

Em 2025, as desonerações totalizaram R$ 123,627 bilhões. O montante é R$ 1,381 bilhão menor do que o registrado em 2024, quando foram de R$ 125,008 bilhões, em valores nominais.

A equipe econômica vem tentando reduzir os gastos tributários. Um projeto de lei complementar (PLP) sobre o tema foi aprovado pelo Congresso na última semana dos trabalhos legislativos de 2025. O texto ainda aguarda sanção presidencial.

