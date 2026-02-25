Qua, 25 de Fevereiro

CONTAS PÚBLICAS

Despesa do governo com BPC tem menor alta real interanual desde junho de 2022

Os resultados foram divulgados pelo Tesouro Nacional nesta quarta-feira, 25

Logo, Tesouro NacionalLogo, Tesouro Nacional - Foto: Reprodução/X

As despesas do governo com o Benefício de Prestação Continuada (BPC) cresceram 2,34% acima da inflação em janeiro de 2026, na comparação com o mesmo mês de 2025 - a menor alta real interanual desde junho de 2022 (0,90%). Os resultados foram divulgados pelo Tesouro Nacional nesta quarta-feira, 25.

A equipe econômica do governo vem tentando diminuir o ritmo de alta real nos gastos com o benefício, que ficou acima de dois dígitos em 28 dos últimos 43 meses.

O crescimento da despesa vem desacelerando, de 11,21% em julho de 2025 para 5,18% em dezembro passado, e para 2,34% em janeiro, segundo os números do Tesouro.

