ARCABOUÇO FISCAL Despesa primária é a situação 'dramática' que País tem hoje, diz ministro do TCU Dantas considera que o Congresso não falhou em recompor a base tributária, mas pondera que as alternativas de ajuste via arrecadação já se esgotaram

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, reforçou nesta segunda-feira, 9, que a situação das despesas primárias no País é "dramática" e que é preciso inverter a dinâmica atual, com ajustes do lado das despesas em vez do lado das receitas.

"Nós temos que começar a falar quais pontos da despesa primária que vão ser atacados e, mais uma vez, não está difícil de enxergar. Difícil é fazer principalmente a um ano e meio da eleição", afirmou, em evento promovido pela CBN, O Globo e Valor Econômico.

Dantas considera que o Congresso não falhou em recompor a base tributária, mas pondera que as alternativas de ajuste via arrecadação já se esgotaram. "Não é possível achar que vai dar para continuar só por esse lado da receita."

O ministro do TCU ainda alertou que a falta de um ajuste do lado das despesas a um ano e meio da eleição cria riscos para a economia doméstica. "Quando chegarmos no ano que vem, com a economia em patamar de estagnação, vai haver uma revolta da população contra quem não foi capaz de fazer no tempo certo."



