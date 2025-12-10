A- A+

DESPESAS PESSOAIS Despesas Pessoais sobem 0,77% em novembro no IPCA ante alta de 0,45% em outubro O grupo contribuiu com 0,08 ponto porcentual para a taxa de 0,18% do IPCA do último mês

O grupo Despesas Pessoais saiu de uma alta de 0,45% em outubro para um aumento de 0,77% em novembro, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo contribuiu com 0,08 ponto porcentual para a taxa de 0,18% do IPCA do último mês.

O destaque foi o avanço de 4,09% no subitem hospedagem, que resultou num impacto de 0,03 ponto porcentual na inflação de novembro.

O subitem hospedagem saltou 178,93% em Belém, que sediou, em novembro, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30.



