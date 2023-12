A- A+

Premiação MasterCana: destaques do setor sucroenergético nordestino são premiados no Recife Grupo EQM foi destaque em três categorias

O MasterCana Norte-Nordeste 2023, maior premiação voltada para o setor sucroenergético, realizado pelo Grupo ProCana Brasil, lotou ontem à noite o Spettus Premium, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

No evento, que tem como objetivo reconhecer o mérito das organizações e pessoas que buscam o aprimoramento tecnológico socioeconômico e sustentável do agronegócio bioenergético, foram entregues 45 troféus para três categorias: Destaques Pessoais, para lideranças políticas e executivos; Usina/Destilaria do Ano e Fornecedores do Ano.

O Grupo EQM, presidido pelo empresário Eduardo de Queiroz Monteiro - que também é fundador da Folha de Pernambuco -, ganhou os prêmios de Executivo do Ano (Agrícola) na categoria Destaques Pessoais, dado ao diretor Agrícola do Grupo, Heleno de Barros; Preservação Ambiental (Performance), que foi recebido por Eduardo de Queiroz Monteiro, pela diretora de Marketing do Grupo, Joanna Costa e pela assessora ambiental Sônia Roda; e o Prêmio Irrigação - que foi recebido pelos diretores do Grupo EQM, Leonardo Monteiro, Eduardo Cunha e Heleno Barros. Estes dois últimos foram na categoria Usina/Destilaria do Ano.

“Um prêmio especial para mim, que é uma coisa que nos toca mais de perto, é o de Preservação Ambiental pelo significado que tem nesse setor, pela sustentabilidade, pelo que significar a mata ciliar, a regeneração de Mata Atlântica e a educação ambiental. Estou muito feliz de receber mais esse prêmio na área ambiental. Já ganhamos um prêmio nacional no passado, e devo dividir esse com os colaboradores que temos no Grupo e evidentemente com todos os seus setores de produção e seus representantes sindicais”, afirmou Eduardo de Queiroz Monteiro.

À mesa do Grupo EQM, além de Eduardo de Queiroz Monteiro, estavam os diretores do grupo Leonardo Monteiro, Joanna Costa e o esposo, o advogado Renato Rissato; Domingos Azevedo, Eduardo Cunha, Cláudia Dantas, Heleno Barros e Marcos Aurélio; os superintendentes Fernando Lins e Tony Ramos; o gerente Felipe Avelar e a assessora ambiental Sônia Roda. Também estavam à mesa, o secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça, que foi ao evento representado a governadora Raquel Lyra, que está em viagem; o presidente do PSD, José Neves; e o deputado estadual France Hacker.

SINDAÇÚCAR É DESTAQUE

O presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha, ficou com prêmio de Entidade do Ano do MasterCana - uma categoria exclusiva com apenas um vencedor.

“Quero dividir esse prêmio com Marcelo Guerra e Tiago Delfino, que estão aqui presentes. Eu digo sempre que nossa equipe não é complicada, funciona. E funciona porque a gente tem um nível de coesão que é incentivado pelos associados”, disse Cunha.

Entre as 23 premiações na Categoria Usina/Destilaria do Ano, a Usina União e Indústria, de Pernambuco, ficou com o prêmio de Responsabilidade Social (Gestão). O troféu foi recebido pela sua diretora, Maria Carolina Bezerra de Meireles, que em seu discurso fez questão de ressaltar a relevância da responsabilidade social para o setor.

“É com muito orgulho que divido esse prêmio com vocês, porque sei que nós, empresários, não só usamos o lucro, o trabalho, mas, sobretudo, o ser humano. Na usina (o trabalho de responsabilidade social), é uma oportunidade de a gente dar uma grande contribuição a Pernambuco e ao País”, disse Maria Carolina.

O Grupo Olho D´Água levou dois prêmios na categoria Usina/Destilaria do Ano. Ficou com o prêmio Comercialização de Açúcar (Gestão), que foi recebido pelo vice-presidente Arthur Tavares; e o de Irrigação (Gestão), entregue ao gerente geral do Grupo, Gentil Ferreira.

“O nosso professor, doutor Murilo Tavares de Melo, dizia que a empresa tem que investir. Investir no parque industrial, no campo, tem que plantar cana, investir no armazenamento de água, grandes barragens. (...) A irrigação é a retenção desse Nordeste seco. Se ganhamos um distintivo em irrigação é porque a diretoria fez grandes investimentos nessa área. Temos vários títulos de irrigação e irrigação de salvação”, afirmou Ferreira em seu discurso.

Confira a lista completa de premiados:

CATEGORIA LAUREADO

Entidade do Ano: Sindaçúcar-PE

CATEGORIA: Destaques Pessoais

Liderança Política no Senado: Fernando Dueire

Liderança Política na Câmara Federal: Lucas Ramos

Liderança Política Estadual: Antonio Morais

Liderança Política Estadual: Henrique de Queiroz Filho

Liderança Política Estadual: Rodrigo Farias

Liderança Política Estadual: Mario Ricardo Santos de Lima

Empresário do Ano: Antônio Celso Izar, presidente da Usina Maity

Executivo do Ano: Delmiro Gouveia, presidente do Porto do Recife

Executivo do Ano – Agroindustrial: Kleber Albuquerque, diretor agroindustrial da Usina São José (PE)

Executivo do Ano – Industrial: Arlindo Nunes da Silva Filho, gerente industrial da Usina Japungu

Executivo do Ano – Agrícola: Heleno de Barros, diretor agrícola do Grupo EQM

Executivo do Ano – Comercial: Hermano Wanderley Interaminese, gerente comercial da Cooperativa da Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco (Coaf)

Fornecedor de Cana do Ano: Grupo Jatobá

Quem É Quem no Setor: Gerson Carneiro Leão, presidente do Sindicape

Quem É Quem no Setor: Helio José Veloso, consultor a usinas de açúcar e etanol

Destaque Institucional: Paulo Giovanni Tapety Reis, diretor do Departamento Técnico e vice-presidente da AFCP

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL – Gestão: Cooperativa Pindorama

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL – Performance: Usina Coruripe

RESPONSABILIDADE SOCIAL – Gestão: Usina União e Indústria

ADMINISTRAÇÃO & FINANÇAS – Gestão: Usina Caeté

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – Gestão: Usina Trapiche

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – Performance: Grupo EQM

SSMA SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE - Tecnologia & Inovação: Usina Petribu

COMERCIALIZAÇÃO DE AÇÚCAR – Gestão: Grupo Olho D'Água

COMBATE A INCÊNDIOS AGRÍCOLAS – Tecnologia & Inovação: Usina Petribu

ÁREA AGRÍCOLA – Gestão: Usina Petribu

ÁREA AGRÍCOLA – Performance: Usina Maity

ÁREA AGRÍCOLA - Tecnologia & Inovação: Grupo EQM

AUTOMAÇÃO AGRÍCOLA - Tecnologia e Inovação: Usina Santo Antonio (AL)

MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA – Performance: Usina Ipojuca

MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA - Tecnologia & Inovação: Usina São João (PB)

MANEJO E TRATOS CULTURAIS - Tecnologia & Inovação: Usina São José (PE)

IRRIGAÇÃO – Gestão: Grupo Olho D'Água

ÁREA INDUSTRIAL - Tecnologia & Inovação: Usina São José do Pinheiro (PE)

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - Tecnologia & Inovação: Usina Caeté

BIOELETRICIDADE – Performance: Vale Verde - Baia Formosa

BIOELETRICIDADE - Tecnologia & Inovação: Usina Caeté

PRODUÇÃO DE AÇÚCAR – Gestão: Usina Trapiche

PRODUÇÃO DE ETANOL DE MILHO - Tecnologia & Inovação: Cooperativa Pindorama

CATEGORIA

FORNECEDOR MAIS INDICADO - INOVAÇÃO EM SOLUÇÕES QUÍMICAS AGROINDUSTRIAIS: DRUL GROUP

FORNECEDOR MAIS INDICADO – TRATAMENTO DE ÁGUAS: Veolia Water Technologies & Solutions

FORNECEDOR MAIS INDICADO - TECNOLOGIA DE ASPERSÃO: Spraying Systems

FORNECEDOR MAIS INDICADO – TECNOLOGIA TRATAMENTO DE CALDO: CARMEUSE

FORNECEDOR MAIS INDICADO - TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE VINHAÇA: Unifibra

FORNECEDOR MAIS INDICADO – SERVIÇOS AGROINDUSTRIAIS: DATAGRO PERFORMANCE

