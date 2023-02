A- A+

Depois de desconfianças por parte de donos de automóveis, o Detran Pernambuco confirmou que os boletos enviados pelos Correios referentes ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2023 são autênticos.



Alguns condutores começaram a desconfiar dos boletos impressos em preto e branco que estavam recebendo em suas residências. Por ser diferente do carnê colorido enviado em outros anos, o boleto preto e branco foi questionado e ligou o alerta de possíveis golpes.

Além disso, os códigos de barras dos boletos físicos são diferentes dos gerados em boletos baixados pelo site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Por isso, quando o documento do IPVA chegou, algumas pessoas achavam que poderia ser fraude. No entanto, o órgão afirmou que são legítimos e podem ser pagos normalmente pelos donos de veículos.

Em entrevista concedida ao G1, o instrutor e agente de trânsito do departamento, Eduardo Alves, conta que houve uma mudança no layout dos carnês. Além disso, a diferença entre o código físico e o código virtual também é normal.

"Infelizmente, vivemos num momento em que muitas pessoas têm sido vítimas de fraudes. Por isso, se mesmo recebendo o boleto você tiver insegurança, acesse o site do Detran, coloque a placa do veículo e o CPF do proprietário. O site vai gerar um boleto bancário", aconselha.

Multa exige mais atenção

O envio dos boletos pelos Correios é uma maneira de facilitar a situação dos motoristas que não têm acesso à internet e não conseguem conectar o site do Detran. Porém, tem que ter atenção nas multas, porque elas não vão ser mais enviadas para as residências. Assim, precisa ficar de olho no sistema do Detran.

O instrutor pede que os motoristas verifiquem se todos os documentos foram gerados pelo Detran-PE depois do pagamento das taxas.

"Após realizado o pagamento, verifique se o documento do ano vigente foi gerado. Se ele, depois de dois ou três dias, não for gerado, busque o Detran, procure saber o porquê", explicou.

Opções de pagamento

Lembrando que o contribuinte pode emitir boleto do IPVA 2023 e realizar o pagamento em espécie ou através do cartão de crédito. Por meio do Internet Banking também é possível que o contribuinte realize o pagamento dos débitos existentes no portal.

O pagamento parcelado também é oferecido e o contribuinte pode optar por parcelar o valor pendente em até 12 vezes no cartão de crédito. Os juros são estabelecidos pela empresa do cartão.

