Detran-PE muda teste prático para quem vai tirar primeira Habilitação na sede, no Recife

O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) retirou o teste de garagem da sequência de manobras do exame prático para primeira habilitação, realizado na sede do órgão, no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife.

A mudança, que não reduz os valores pagos para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ocorre desde julho deste ano e está em fase de testes, podendo ser expandida para outros pátios no Estado.

Com a alteração, os candidatos à CNH que vão realizar o teste prático na sede do órgão devem respeitar à seguinte sequência: baliza, circuito e rampa. Nos demais locais de exame, a garagem continua sendo obrigatória.

O Detran-PE informou que a decisão leva em consideração estudos técnicos e está respaldada no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e na resolução n° 789/2020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que não obriga a realização da etapa de garagem.

"Ficou decidido retirar a etapa de garagem do pátio de exames práticos do Detran-Sede a fim de acompanhar as avaliações dos candidatos no processo como um todo", informou o órgão.

Ainda de acordo com o Detran-PE, a mudança não gera prejuízos para quem está no processo de aprendizagem prática.

O órgão não respondeu se as autoescolas permanecerão ensinando as manobras de garagem caso o novo modelo seja adotado em todo o Estado.

