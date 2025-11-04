A- A+

IA INDUSTRIAL Deutsche Telekom e Nvidia revelam Nuvem de IA Industrial para 2026 A parceria reúne a infraestrutura e operações da Deutsche Telekom e as plataformas de IA e gêmeos digitais Omniverse da Nvidia

A Deutsche Telekom e a Nvidia revelaram nesta terça-feira, 4, a primeira nuvem de inteligência artificial (IA) industrial do mundo, em uma plataforma soberana de nível empresarial que será lançada no início de 2026.

A parceria reúne a infraestrutura e operações da Deutsche Telekom e as plataformas de IA e gêmeos digitais Omniverse da Nvidia, visando impulsionar a transformação industrial da Alemanha, segundo comunicado da empresa de semicondutores americana.

Até 10.000 GPUs Nvidia Blackwell irão alimentar um supercomputador de 0,5 EFLOPS, proporcionando cerca de 50% mais poder de computação de IA para a Alemanha, informou a Deutsche Telekom, em comunicado divulgado separadamente.

scccc

EFLOPS é a sigla para Floating Point Operations Per Second (Operações de Ponto Flutuante Por Segundo), uma unidade de medida usada para quantificar o poder de processamento de um computador ou processador.

"Precisamos construir uma estrutura aqui na Alemanha que permita à nossa indústria participar desta evolução de próxima geração da industrialização", disse Tim Höttges, CEO da Deutsche Telekom "Esses computadores são as versões modernas das fábricas", acrescentou Jensen Huang, fundador e CEO da Nvidia.

A Nuvem de IA Industrial é um dos primeiros projetos emblemáticos do "Made 4 Germany", uma iniciativa com mais de 100 empresas do país para acelerar a digitalização da economia e da administração.





Veja também