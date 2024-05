A- A+

TRAGÉDIA NO RS Devido às fortes chuvas no RS, aeroporto de Porto Alegre é fechado; voos são cancelados Companhias aéreas estão remarcando os bilhetes sem taxas para os consumidores afetados. Não deve haver pousos e decolagens no terminal pelo menos até segunda-feira

Em virtude da gravidade das condições climáticas no Rio Grande do Sul, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, foi fechado por segurança. Ainda não há previsão de retorno das operações.

As três principais companhias aéreas nacionais, Latam, Gol e Azul, já cancelaram voos com destino ou origem na cidade, e, de acordo com a assessoria do aeroporto, os voos não haverá voos pelo menos até as 23h de domingo, dia 5.

Já estão disponíveis as remarcações ou cancelamentos para os voos que decolam até o dia 31 deste mês, seja partindo ou chegando de Porto Alegre.

O que dizem as empresas

Latam

No caso da Latam Airlines, estão cancelados todos os seus voos de e para a capital gaúcha deste sábado até as 23h59 de segunda-feira, dia 6, visto que o aeroporto local se encontra inoperante em função das fortes chuvas.

A operação da companhia nas cidades de Caxias do Sul e de Passo Fundo segue normal, mas há a possibilidade de os terminais sofrerem impactos em função das chuvas na região.

A companhia aérea orienta que os seus passageiros evitem se deslocar para o Aeroporto Salgado Filho e que consultem com antecedência o status de seus voos de/para Caxias do Sul e Passo Fundo em https://www.latamairlines.com/br/pt/flight-status.

A Latam ressalta que está oferecendo flexibilidade de remarcação para quem tem voos até quarta-feira, dia 8 de maio, de e para as localidades sem multa ou diferença tarifária, e com possibilidade de reembolso. A autogestão para alterações dessas flexibilidades pode ser realizada diretamente na seção “ Minhas Viagens” em latam.com.

Caso o cliente queira solicitar o reembolso, é necessário preencher o formulário de solicitação de reembolsos, informando o seu código de reserva e o número do ticket.

Gol

A Gol, por sua vez, informa que está aberta a remarcação para os consumidores que quiserem alterar seus voos até 31 de maio, chegando ou partindo dos aeroportos do Rio Grande do Sul – Porto Alegre, Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Santo Ângelo – e em Santa Catarina, no aeroporto de Chapecó.

O consumidor poderá deixar o valor da passagem em crédito com a companhia, sem pagar taxa de cancelamento. Também não haverá taxa de remarcação.

Azul

Já a Azul cancelou todos os pousos e decolagens no Salgado Filho, inicialmente até as 12h da próxima segunda-feira, dia 6.

A companhia informa que quem tiver voo agendado nesse período precisa ficar atento às notificações que serão enviadas via e-mail, SMS e WhatsApp. Elas também estarão disponíveis via site e aplicativo.

Aqueles que quiserem alterar sua passagem voluntariamente poderão realizar a solicitação para até três dias após a data da viagem, de acordo com a disponibilidade. Também será possível solicitar, pelos canais oficiais de atendimento, o cancelamento da passagem, deixando o valor em crédito na companhia.

A Azul afirmou em nota que "se solidariza com todos os afetados pelas condições climáticas adversas em todo o Rio Grande do Sul e reitera que está contribuindo com os esforços humanitários. Tão logo possa voltar a operar, irá colaborar com o transporte de materiais essenciais para a região."

