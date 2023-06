A- A+

Chuvas em Pernambuco Devido às fortes chuvas, três voos do Aeroporto do Recife são cancelados e nove são alternados Dos nove voos alternados, quatro possuem retorno programado.

Devido às fortes chuvas que atingem a capital pernambucana, nesta sexta-feira (30), nove voos do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre, na Zona Sul da capital, foram alternados para outros aeroportos. Outros três foram cancelados



Segundo a Aena Brasil, empresa administradora no terminal, dos nove voos alternados, quatro possuem retorno programado. A operação já foi normalizada.

Todos os voos cancelados são da companhia aérea Azul e seguiriam para os aeroportos de Aracaju, em Sergipe; Petrolina, no Sertão pernambucano, e Viracopos, em São Paulo.



"As equipes de operações estão monitorando a situação meteorológica. Recomendamos aos passageiros que consultem a situação do seu voo com a companhia aérea antes de sair de casa", alertou a Aena.

